Reuşită la nivel înalt pentru darts-ul românesc

Astfel, din 2008, anul înfiinţării FRD, este pentru prima oară când jucători români au păşit pe cele mai importante scene internaţionale, reuşind, pe lângă calificarea în turnee de prim rang, performanţa de a face România vizibilă pe harta naţiunilor renumite pentru practicarea acestui sport.

| Performanţa jucătorilor români

La începutul acestui an, Gabriel Pascaru a reuşit o premieră impresionantă pentru România, şi anume calificarea alături de cei mai buni 39 de jucători din lume la Campionatul Mondial al British Darts Organisation (BDO). În sezonul 2018/2019, Gabriel Pascaru a terminat pe locul doi în clasamentul BDO al regiunii Europa de Est şi a câştigat patru concursuri internaţionale şi anume Open-urile Ucrainei, Ungariei, Rusiei precum şi Mediterranean Cup împreună cu Echipa Naţională de Darts a României.

"După ce începutul anului m-a găsit la celebra The O2 Arena din Londra participând la Campionatul Mondial de Darts BDO, mijlocul lunii ianuarie a adus o poziţionare între primii 32 de sportivi profesionişti participanţi la unul dintre cele mai prestigioase concursuri de înalt nivel la care am participat, Q School Europa. Sunt extrem de fericit că am dovedit faptul că şi în România se joacă darts la nivel înalt. În acest weekend va avea loc Romanian Darts Festival, unde sunt nerăbdător ca împreună cu ceilalţi jucători români să facem performanţă. În ceea ce priveşte planurile competiţionale pe termen scurt, la începutul lunii februarie în Ungaria vor fi 5 calificări pentru European Tour, concursuri la care cu siguranţă voi participa." a declarat Gabriel Pascaru.

Gabriel Pascaru şi Gabriel Olar au fost prezenţi în perioada 16-19 ianuarie 2020 la Q School, cel mai important concurs anual de calificare al Professional Darts Corporation (PDC), care s-a desfăşurat în Hildesheim, Germania. Aceştia au concurat pentru obţinerea unui PDC Tour Card, mai exact permisul care îţi oferă şansa de a juca în competiţiile profesioniste ale PDC timp de doi ani. Pe durata celor 4 zile ale Q School, Gabriel Pascaru a înregistrat 8 victorii superbe în faţa unor adversari valoroşi şi s-a clasat la sfârşitul competiţiei pe locul 32 din 332 de participanţi, fiind la puţine puncte diferenţă de câştigarea unui PDC Tour Card.

Gabriel Olar, al doilea român aflat în cursa pentru un PDC Tour Card, a reuşit de asemenea o victorie minunată pe durata competiţiei şi la finalul acesteia, s-a situat pe locul 140. Gabriel Olar, deşi stabilit în Spania, reprezintă România la competiţiile internaţionale de profil. „Pentru românii noştri au fost patru zile pline de experienţe frumoase alături de 330 dintre cei mai buni jucători din lume. Felicitări in egala măsura ambilor pentru curajul de a participa la poate cea mai grea competiţie de calificare din darts-ul mondial.” a comentat Dragoş Dumitrescu, Preşedinte FRD. „Suntem mândri de rezultatele înregistrate, asta ne demonstrează încă o dată faptul că darts-ul din România se ridică la cel mai înalt nivel şi că se poate!” a completat Vlad Popa, Vicepreşedinte FRD. | Romanian Darts Festival – 24-26 ianuarie 2020 – Hotel InterContinental 5* Romanian Darts Festival (RDF) reuneşte două turnee internaţionale şi anume Romanian International Darts Open (RIDO) şi Romanian Classic Darts Open (RCDO). Concursurile, cu premii totalizând 18.000 euro, sunt cele mai importante evenimente la nivel mondial din circuitul BDO şi WDF din luna ianuarie, fiind în plus cele mai importante competiţii ale sezonului în Europa de Est. Iniţial organizate separat, evenimentele se bucură de 9 ani de o participare internaţională impresionantă, printre participanţi numărându-se jucători de talie mondială şi personalităţi din lumea darts-ului.

Evenimentele se bucură de participarea confirmată a peste 400 de jucători si jucătoare din întreaga lume, inclusiv a galezului Wayne Warren, care pe data de 12 ianuarie 2020 a câştigat la Londra titlul de Campion Mondial BDO 2020. De menţionat faptul că intrarea pentru spectatori este gratuită pe toată durata evenimentului şi că se mai pot face înscrieri în concurs pe site-ul Federaţiei Române de Darts până miercuri, 22 ianuarie 2020.