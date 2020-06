REMEMBER Jonah Lomu, eroul pe care rugby-ul nu îl mai avusese vreodată: ziua în care s-a născut legenda

Născut pe 12 mai 1975, Jonah Tali Lomu s-a grăbit să debuteze pe scena mare a sportului cu balonul oval, pe 26 iunie 1994. Era o zi de duminică pe care fanii rugby-ului aveau să şi-o amintească pentru totdeauna. Lomu avea doar 19 ani şi 45 de zile şi devenea cel mai tânăr jucător care a evoluat vreodată în celebra naţională „All Blacks“ a Noii Zeelande. Francezii au fost cei care au simţit primii, într-un meci test de la Christchurch, forţa acestui uriaş sportiv, de 1,96 metri şi 120 de kilograme, o aripă ce alerga suta de metri în mai puţin de 11 secunde şi lăsa impresia că îşi poate depăşi în viteză orice adversar, în orice clipă, fiind totodată puternic ca o stâncă.

Jonah Lomu s-a grăbit întotdeauna spre eseu. Aşa se face că în urmă cu zece zile, pe 18 iunie, s-au împlinit 25 de ani de când „Omul-Munte“ (Today Online) reuşise să înscrie patru eseuri în semifinala de Cupă Mondială contra Angliei. Niciun jucător nu mai făcuse vreodată acest lucru până la el în acea fază a competiţiei supreme, dar nici după. Pe 18 iunie 1995, la Cape Town, Jonah Lomu îşi făcuse rost de al doilea bilet spre statutul de superstar absolut în rugby. Părea că nu poate fi pus la pământ, părea că are aripi în picioare şi părea de neoprit, chiar dacă echipa sa avea să piardă totuşi finala acelei ediţii a Cupei Mondiale, în faţa Africii de Sud. În total, în cele 63 de selecţii în naţionala Noii Zeelande, Jonah Lomu a reuşit 37 de eseuri între 1994 şi 2002.

25 years ago today, Jonah Lomu became the first ever player to score 4+ tries in a RWC semi-final 🏉



No other player has matched that feat in the six editions of the tournament since then 👊 pic.twitter.com/lqa8ygx9c9