Real Madrid, secretul unei transformări în Clasico: Cine a fost în vestiarul echipei la pauză

Zinedine Zidane are motive de bucurie după El Clasico: echipa sa a devenit lider în La Liga

Real, venind după două eşecuri succesive în La Liga şi în Liga Campionilor, a făcut o primă repriză slabă în derby.

Ceea ce reiese şi din declaraţia lui Pique de după meci: „În prima repriză, am făcut un meci bun. Ei nu ne-au lăsat impresia că pot câştiga, iar dacă dădeam un gol sau două, alta era situaţia. Real Madrid din prima repriză a fost cel mai slab pe care l-am întâlnit pe Santiago Bernabeu!“.

La revenirea de la cabine însă, formaţia pregătită de Zidane a fost una „metamorfozată“. La final, marcatorul primului gol, Vinicius, a oferit şi o posibilă explicaţie pentru această schimbare: „Cristiano Ronaldo a venit în vestiar la pauză pentru a încuraja echipa şi pentru a ne ridica moralul. De aceea, după gol, m-am bucurat aşa cum o face şi el. E un mare campion, atât pe teren, cât şi în afara lui. Vom continua să muncim. Zidane scoate ce e mai bun din noi, am jucat foarte bine şi am câştigat. Am arătat cu degetul spre siglă după gol pentru că joc pentru cea mai bună echipă din lume şi vreau să-i fac pe fani fericiţi“, a declarat Vinicius.

73 de victorii are Real Madrid în 181 de confruntări cu Barcelona în campionat. Catalanii au 72 de victorii, iar 35 de derby-uri s-au încheiat la egalitate.