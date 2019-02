Real Madrid a ajuns pe mâna unui antrenor mic: Ce a putut să zică Solari după eliminarea din Cupa Spaniei

În ciuda victoriei categorice din cupă, tehnicianul catalanilor, Ernesto Valverde a anunţat că echipa sa trebuie să joace mult mai bine în confruntarea de sâmbătă din campionat.





„Au fost două reprize diferite, fără îndoială, Real Madrid a fost mai bună în prima repriză. Au recuperat rapid mingile, iar noi n-am avut un ritm tocmai bun de joc. După pauză, băieţii mei au jucat cu mult mai multă determinare. Ei n-au reuşit să finalizeze în prima repriză, noi, în schimb, am făcut-o în partea a doua. Ne-a lipsit intensitatea în primele 45 de minute şi cred că trebuia să stăm mai sus în teren. Am marcat pe contraatac, ceea ce e un lucru bun. Pentru meciul de sâmbătă însă avem multe lucruri de îmbunătăţit! Fără discuţie, avem nevoie de un joc mult mai bun în partida de campionat, asta e cert“, a declarat Valverde.





Dacă antrenorul Barcelonei a impresionat, în schimb, Santiago Solari a lăsat impresia că nu realizează ce înseamnă o înfrângere cu 0-3, acasă, cu marea rivală!





„Am jucat bine, cu energie, dar n-am fost decisivi. Am părăsit competiţia cu onoare, dar suntem trişti pentru că e o înfrângere greu de digerat. Nu cred că e un eşec, pentru că am jucat o semifinală, dar nu vom putea juca finala, aşa că o vom lua de la capăt. Nu cred că am pierdut în vreun moment controlul jocului, dar ei au înscris la prima ocazie şi apoi a fost acel autogol“, a spus argentinianul care, cu siguranţă, îşi va încheia mandatul la Real la finalul acestui sezon.





Clasamentul La Liga





1. Barcelona 57 de puncte

2. Atl. Madrid 50p

3. Real Madrid 48p

4. Getafe 39p

5. Sevilla 37p





*S-au jucat 25 de etape din cele 38

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: