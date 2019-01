Reacţiile presei din România şi a celei internaţionale după meciul Simonei cu Serena. L'Equipe: „Ea e şefa!“

Presa de specialitate a lăudat la unison prstaţia ambelor jucătoare şi calitatea ridicată a tenisulu din ultimele două seturi



www.treizecizero.ro - Simo pierde un clasci cu Serena - Atât de aproape: Simona revine în meci cu o evoluţie excelentă, o împinge pe Serena, dar pierde un meci strâns

www.ziare.com - "Simona Halep, invinsa dramatic de Serena Williams dupa un meci fabulos"

www.adevarul.ro - " Capul sus, Simona! Halep s-a luptat admirabil cu Serena Williams şi a părăsit Australian Open după un meci fabulos"

www.hotnews.ro - "Simona Halep, eliminată de Serena Williams - Început dezastruos, revenire şi şanse de break ratate la 3-2 în decisiv"

www.ausopen.com - site-ul oficial al Australian Open - "Septupla campioana isi confirma superioriatea. Serena Williams o elimina pe numarul 1 WTA, Simona Halep, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4 si se califica in cel de-al 12-lea ei sfert e finala de la Australian Open"



Site-ul WTA - "Serena Williams a castigat cu 6-1, 4-6, 6-4! Se impune in fata lui Halep si isi asigura calificarea in sferturi!"



Tennis Magazine - "Serena Williams trece de numarul 1 WTA, Simona Halep, si isi castiga locul din sferturile de finala dupa un meci ce putea fi usor finala din acest an de la Australian Open" -



Sports.fr - "Numarul unu mondial, Simona Halep, s-a inclinat in optimile de finala de la Australian open, invinsa de o Serena Williams ce a etalat o forta impresionanta"



L'Equipe - "Ea e şefa!" - ""Dominatoare, de nebătut, a câştigat un meci intens. Victorioasa in 2017 si absenta in 2018, Serena Williams se califica in sferturi la un Grand Slam in detrimentul numarului 1 mondial"



Marca - "Serena se salveaza in fata Simonei Halep si viseaza in continuare la titlul cu numarul 24"

BBC - "Williams a eliminat-o pe Halep după un meci uimitor".-"Serena a demonstrat cu Simona Halep de ce este favorită principală la Australian Open pentru câştigarea titlului"