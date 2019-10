Reacţii după reuşita României U21 în preliminariile EURO 2021. Mirel Rădoi: „Încercăm să construim o generaţie!”

Valentin Mihăilă, unul dintre marcatorii meciului, a comentat: „Sunt foarte fericit că am reuşit să înscriu primul gol la U21 şi am reuşit să câştigăm cele trei puncte. Am făcut un meci extraordinar. Este bine că am reuşit să legăm două victorii, chiar dacă am pornit mai greu în această grupă”.

„Mă bucur mult că am câştigat, din nou, cu 3-0 şi că am şi marcat şi am avut familia şi prietenii aproape”, a completat pentru aceeaşi sursă, Pro X, autorul celui de-al doilea gol, Tudor Băluţă.

Seria declaraţiilor a fost încheiată de Mirel Rădoi, selecţionerul echipei: „Am încercat să avem o circulaţie cât mai rapidă a balonului, ca să profităm de spaţiile libere ale adversarilor. În momentul de faţă încercăm să construim o generaţie şi suntem pe drumul cel bun. Concentrarea noastră este pe joc, nu pe decizia arbitruluIui”, a punctat selecţionerul, cu referire la o fază controversată a meciului, în care unele voci zic că România ar fi fost lipsită de un penalty.

După acest meci, România rămâne pe locul al treilea din cele şase posibile. La turneu final EURO 2021 se califică prima clasată din fiecare dintre cele nouă grupe, precum şi cel mai bun loc doi. Apoi, celelalte echipe de pe locul secund vor disputa meciuri de baraj, iar ţările gazdă, Ungaria şi Slovenia, vor întregi numărul celor 16 participante la turneul final.