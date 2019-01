Reacţia lui Thierry Van Cleemput, belgianul creditat cu prima şansă să devină antrenorul Simonei

La scurt timp după terminarea meciului din optimi, jurnaliştii prezenţi la Melbourne au anunţat că Halep şi Van Cleemput vor începe o colaborare de probă, pe durata turneelor de la Doha (11-18 februarie) şi Dubai (18-25 februarie).

Abordat de reprezentanţii presei, antrenorul nu a avut nicio intenţie să elucideze misterul şi s-a abţinut de la comentarii la sfarsitul jocului.. "Inteleg ca e ciudat, dar nu vreau sa vorbesc despre acest subiect. Este inutil sa vorbesc acum. Lasati-ma putin timp. Situatia mea? Astept", a spus laconic Thierry Van Cleemput, la finalul meciului dintre Simona Halep si Serena Williams.



Potrivit news.ro, belgianul nascut la Binche l-a pregatit in ultimii cinci ani David Goffin, colaborare incheiata chiar saptamana trecuta dupa eliminarea tenismenului in varsta de 28 de ani de la Melbourne.



Sub bagheta sa, tenismenul belgian a castigat 4 turnee si a ajuns pana pe locul 7 in clasamentul ATP. De asemenea, in 2017 a disputat finala Turneului Campionilor, pierduta in fata bulgarului Grigor Dimitrov.



Inainte de startul colaborarii cu David Goffin, Thierry Van Cleemput a mai lucrat cu Olivier Rochus (1993-1997) si Steve Darcis (2011-2012), in timp ce in perioada 2002-2005 a fost in staff-ul echipei de Cupa Davis a Belgiei.



E casatorit, are doi copii si detine o afacere cu vinuri in tara sa natala.



Simona Halep a fost pregatita in ultimii 4 ani de Darren Cahill, iar la Australian Open 2019 il are in staff-ul ei pe antrenorul nejucator al echipei de Fed Cup a Roman