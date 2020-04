Reacţia Simonei Halep, după anularea Wimbledon. Nu se mai întâmplase de la Al Doilea Război Mondial

În 2019, Simona Halep (2 WTA) culegea aplauzele românilor şi nu numai, după ce o învingea pe Serena Williams (9 WTA). Pe atunci, scorul de 6-2, 6-2 o clasa definitiv în istoria Wimbledon, fiind prima româncă învingătoare la proba de simplu. Anul acesta, însă, atât Simona Halep, cât şi celelalte jucătoare de top, au primit vestea că Wimbledon nu se va mai disputa.

„Sunt tristă să aud cofirmarea că Wimbledon nu se va mai juca, în acest an. Finala de anul trecut va fi întotdeauna una dintre cele mai fericite zile din viaţa mea, dar trecem prin ceva mai important decât tenisul acum şi cele mai bune veşti sunt că Wimbledon va reveni, la anul. Şi asta înseamnă că voi aştepta mai mult să-mi apăr titlul acolo. Rămâneţi puternici şi continuaţi să credeţi”, a fost prima reacţie a Simonei Halep, oferită pe contul său de Twitter.

