Reacţia lui Mirel Rădoi, despre posibilitatea de a deveni selecţionerul echipei naţionale a României

Selecţionerul reprezentativei de tineret a României nu exclude varianta de a prelua naţionala mare, însă se arată rezervat în comentarii.

„E greu, în momentul de faţă, să discutam despre lucrurile astea, eu sunt aici, avem un meci foarte greu, nu vreau ca gândurile mele să zboare acolo.

Am fost lânga Răzvan Burleanu la meciul cu Suedia, dar am fost şi lânga alte persoane, nu am discutat despre nimic altceva, decât ceea ce se întâmplă pe teren”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit sport.ro.

La cei 38 de ani ai săi, tehnicianul a mai antrenat două echipe de club, Fcsb şi FC Argeş, apoi, anul trecut, a acceptat provocarea de la echipa naţională de tineret, reuşind un rezultat foarte bun, la Europeanul din vară: semifinalele competiţiei.