Reacţii după victoria lui FCSB în faţa CSU Craiova: „Am reintrat în lupta pentru titlu”

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a contribuit la revenirea echipei sale pe locul doi în clasamentul play-off-ului Ligii I.

„Nu credeam că vom marca patru goluri. Cert e că am făcut un meci extraordinar în această seară. Am fost agresivi, determinaţi, iar asta s-a văzut pe tabelă. Aveam nevoie de încredere, ne bucurăm de victorie. Cu siguranţă, şi eu aveam nevoie de aceste goluri. Mă bucur că am marcat, sunt fericit.

E important meciul cu CFR în lupta pentru titlu. Am reintrat în luptă. Ne batem cu CFR, ei au o echipă bună, cu jucători cu experienţă. Dar va ieşi bine, dacă vom aborda meciul cu ei ca pe cel din seara asta. Azi ne-am mobilizat bine şi cred că asta ar trebui să facem la fiecare meci”, a declarat Răzvan Oaidă.

La rândul său, antrenorul Bogdan Vintilă a completat: „Doar cu atitudine reuşeşti să faci lucruri bune. Eram convins că vom marca multe goluri. Am dominat jocul de la un capăt la celălalt, din punct de vedere tactic. Îi felicit pe jucători. Din păcate, Olaru s-a accidentat şi cred că are fractură de pomete. În mod normal se acordă şi cartonaşul roşu, dar asta este, trecem peste. Îmi felicit jucătorii pentru că au ştiut să gestioneze foarte bine jocul. Sper ca de acum încolo să o ţinem tot aşa. Nu cred că totul se va decide la Cluj, mai sunt etape de jucat. Depinde cum va fi terenul la Cluj, dacă vom putea pasa. Acum nu vreau să mă gândesc la jocul de la Cluj”.