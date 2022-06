Răzvan Marin: Adevărata faţă a naţionalei este cea din seara aceasta

“Este o victorie meritată, am arătat cu totul şi cu totul altceva. Important e că am reuşit să ne unim. Pentru meciul cu Muntenegru cred că nimeni până în momentul de faţă cu a găsit o explicaţie. Astăzi s-a văzut cu totul altceva. După părerea mea, adevărata faţă a naţionalei este cea din seara aceasta. Eu n-am nicio teamă, joc fotbal de plăcere. Greşeşti, se întâmplă... O iei de la capăt. Mister este tot timpul pozitiv, ne încurajează, are încredere în noi şi cred că o să o scoatem la capăt. Cu Muntenegru ne dorim o nouă victorie şi să-i facem fericiţi pe suporteri”, a spus Marin.





Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Giuleşti, cu scorul de 1-0 (1-0), selecţionata Finlandei, în etapa a treia a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Acest succes vine după două înfrângeri în primele etape.





Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 30.