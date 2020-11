Răzvan Lucescu are COVID-19 în Arabia Saudită: Anunţul clubului Al-Hilal

Răzvan Lucescu e ultimul nume mare din sportul românesc care se îmbolnăveşte de COVID-19.

Paradoxal, acum două luni, când Al-Hilal a avut aproape tot lotul infectat, motiv pentru care a şi fost exclusă din Liga Campionilor Asiei, fostul selecţioner a „driblat“ noul coronavirus. Acum, când situaţia la club s-a îmbunătăţit radical, tehnicianul român a avut un test pozitiv. Şi, potrivit Digi Sport, acuză simptome precum dureri mari de cap, febră şi o moleşeală accentuată.

Clubul Al-Hilal a anunţat pe contul de Twitter vestea că Răzvan Lucescu are COVID-19 şi că va fi plasat în izolare:

📄 The medical tests showed that #AlHilal head coach “Razvan Lucescu” tested positive for COVID-19, he will be subjected to quarantine and health procedures authorized by the Ministry of Health. pic.twitter.com/g5xfgtX49c