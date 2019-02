Războiul Mircea Lucescu - Rednic capătă amploare: Ar trebui sa-mi pupe picioarele!/Asta sa i-o spuna lui fiu-său!

După ce Rednic a declarat că Lucescu nu l-a ajutat cu nimic în carieră, replica selecţionerului Turciei nu s-a lăsat aşteptată.

Într-un interviu pentru Fanatik, antrenorul de 72 de ani a răbufnit: "Dacă exista un jucător pe care l-am ajutat in cariera cel mai mult, pe Mircea l-am ajutat! Ca la 17 ani l-am titularizat la Hunedoara, l-am bagat in echipa nationala imediat cum am ajuns, a jucat nu stiu cât, la Dinamo l-am dus, la Standard Liege tot eu l-am dus, Rednic ar trebui să-mi pupe şi picioarele pentru ce am facut eu pentru el!", a afirmat Lucescu.

Riposta antrenorului de la Dinamo a venit imediat şi a fost extrem de acidă: "Asta poate să i-o spună lui fii-su, nu mie! Dupa ce am venit la Hunedoara, eram campion de juniori. Nu m-a învăţat el fotbal! M-a ghidat. Acum eu ce sa fac? Am lucruri mult mai importante decat ceea ce spune Lucescu", a punctat Rednic.

