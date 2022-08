Rapid e lider, dar Mutu rămâne cu picioarele pe pământ: Nu ne facem iluzii pentru titlu

”A fost un meci dificil, mai ales în prima repriză. Am avut şi puţin noroc, un portar bun - cel mai bun portar din ţară. Mă bucur mult pentru Sefer, avea nevoie de aceste goluri, pentru moralul lui. El trebuie însă să tragă mai mult la poartă! Per ansamblu a fost un meci bun pentru noi, am făcut şi puţin spectacol. La cartonaşul roşu, Grigore a luat decizia corectă şi l-a oprit pe Işfan, care putea deveni periculos. Chiar dacă acum suntem lideri, obiectivul nostru principal rămâne play-off-ul şi vrem să-l atingem. Nu vrem să ne facem iluzii pentru titlu, momentan sperăm să scoatem maxim din acest campionat”, a declarat Adrian Mutu.

Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a patra a Superligii. Au marcat Sefer, de două ori, respectiv Kait.