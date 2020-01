Rafael Nadal păşeşte apăsat la debutul la Australian Open: „E un start pozitiv“

„Este un start pozitiv. În primul tur la un Grand Slam îţi doreşti să câştigi şi atât. Primele cinci game-uri au fost complicate, am avut mult de muncit. El are o povestea frumoasă în spate, mă bucur că joacă la acest nivel. Eu sunt mulţumit că sunt din nou aici, competitiv şi că am câştigat în minimum de seturi“, a spus Nadal la interviul de pe teren.

Rafael Nadal a încheiat partida cu Hugo Dellien pe plus, cu 38 de lovituri câştigătoare şi 21 de greşeli neforţate, fiind consecvent ideii tactice adoptate în ultimul timp, de a încerca să închidă mai rapid punctele. Elevul lui Carlos Moya a terminat meciul cu procentaj impresionant la atacurile la fileu: 19 reuşite din 23.

Victorii în minimum de seturi au mai semnat, marţi, şi fostul câştigător al US Open-ului, Marin Cilic (6-3, 6-2, 6-4 în faţa francezului Corentin Moutet), dar şi favoritul 5 al tabloului masculin - Dominic Thiem (6-3, 7-5, 6-2 cu Adrian Mannarino) sau al doilea iberic din Top 10 mondial, Roberto Bautista Agut (6-2, 6-2, 7-5 cu Feliciano Lopez). Campion în 2014 la Melbourne, Stan Wawrinka s-a calificat şi el în turul secund la Australian Open 2020, cu o victorie în patru seturi în faţa bosniacului Damir Dzumhur (7-5, 6-7/4, 6-4, 6-4).