Rafael Nadal a avut nevoie de patru ore şi 5 seturi pentru a ajunge în semifinalele Australian Open. Ce l-a ajutat să treacă mai departe

Rafael Nadal s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, după patru ore şi opt minute de joc. În setul 4, Nadal a avut nevoie de intervenţia medicului din cauza unor dureri stomacale. În semifinale, Nadal, aflat pentru a 7-a oară în această fază a competiţiei, va evolua cu învingătorul meciului dintre Matteo Berrettini (locul 7) şi Gael Monfils (locul 20 ATP).

"Nu ştiu cum am câştigat acest meci. Am fost complet distrus, a fost foarte cald, o zi foarte dificilă. Nu m-am pregătit pentru aşa ceva. Am avut puţin noroc la începutul setului 5, după ce în primele două seturi am jucat foarte bine. Dar el a servit foarte bine, în condiţiile în care eu am devenit rigid. E o victorie extraordinară, sunt foarte fericit", a spus Nadal la finalul meciului.