Radu Voina, devastator după ratarea calificării la Jocurile Olimpice: "Naţionala nu există!"

Fostul mare jucător şi selecţioner al naţionalei de handbal feminin, Radu Voina, a fost dezamăgit de ratarea prezenţei reprezentativei feminine la Jocurile Olimpice.de anul acesta. Voina a comentat într-o notă ironică prestaţia echipei naţionale la turneul din Muntenegru şi crede că viitorul handbalului feminin românesc este sumbru.

“Am pierdut această calificare, deci singura speranţă a noastră mai erau fetele care să ţină steagul sus. Uite că şi ele au ratat calificarea la Jocurile Olimpice şi handbalul românesc este pe un drum minunat. Nu ştiu dacă se putea face mai mult. Specialiştii ne creditau cu şansa a treia. Din declaraţiile fetelor am avut speranţe, pentru că sunt singurele care mai vorbesc. Federaţia nu are declaraţii, nu are reacţii.

Ce să urmeze acum? Ne uităm de acasă la Jocurile Olimpice de acasă, dacă s-or ţine. Comitetul Olimpic Român care este acelaşi lucru cu FRH face nişte economii, sunt costuri serioase. Vorbim de o deplasare a unei echipe până la Tokyo.

Şi jucătoarele noastre care nu au loc la cluburi trebuie să facă faţă la echipa naţională. De multe ori am spus că strategia nu este bună. Din partea Federaţiei. Noi plătim tribut în luna decembrie şi acum calificările. De unde să fie jucătoare? Trăim prin ceea ce face Cristina Neagu. Ea personal şi-a făcut treaba, dar echipa naţională nu există", a declarat Voina, pentru Fanatik.