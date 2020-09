Rădoi, explicaţiile succesului cu Austria! Cum comentează Alibec, Maxim, Grigore şi Stanciu victoria cu favorita grupei

"Tot meritul îl au băieţii, noi nu am făcut altceva decât să le dăm încredere. Mai departe depinde doar de ei. În momentul în care vor fi rezultate nefavorabile, atunci noi, staff-ul, suntem vinovaţi. Tot ceea ce înseamnă lucruri pozitive sunt doar jucătorii





Aveam nevoie de jucători care să aducă ceva în plus, aveam nevoie de ceva la intensitate, pentru că Austria are un ritm foarte ridicat de joc şi atunci trebuia să avem jucători care pot să ducă atât acţiunile defensive, cât şi organizarea noastră ofensivă. Era clar că în momentul în care ne asumăm să facem presing, aveam nevoie de jucători care să aibă prospeţime. Ţin să-i felicit pe toţi, de la <Tătă> până la ultimul jucător. Îmi cer scuze faţă de cei care nu au apucat să joace, sper să o facă pe viitor.





Mă puneţi într-o situaţie delicată să spun ce am discutat cu ei, oarecum ne-am gândit în această perioadă ca şi exerciţiile pe care le făceam în timpul antrenamentului să fie de aşa natură, încât să-şi folosească calităţile lor, dar să aibă o atmosferă destul de bună la nivel de grup. Asta e strategia noastră, avem o discuţie cu ei, când vin le echipa naţională, le spunem ceea ce vrem să lucrăm, după care, cu o seară îaninte şi în ziua jocului, le arătăm organizarea defensivă/ofensivă şi atunci o să fie mult mai mare impactul faţă de adversar, pentru că au lucrat deja ceea ce trebuie să fie făcut.





Îmi menţin în continuare părerea că cel mai echilibrat lot şi cea mai bună echipă în acestă grupă este Austria. Noi am reuşit să compensăm cu alte lucruri, mă bucur că am reuşit să marcăm trei goluri în deplasare, am reuşit să terminăm într-un sistem 5-4-1, pe care nu l-am lucrat, decât la nivel de teorie, dar foarte mulţi deja îl jucau la echipa de clubl.", a spus Rădoi, în conferinţa de presă de la Klagenfurt citat de news.ro.

Denis Alibec: "Suntem foare bucuroşi de victorie. Se vede că avem entuziam şi vrem să jucăm fotbal. Înaceastă seară ne-au intrat goluri, important este să jucăm aşa şi în continuare.

Alexandru Maxim: "Toată lumea este încântată. Cred că este o consecinţă a muncii noastre din ultima perioadă, în plus am câştigat marcând trei goluri pe terenul Austriei, ceea ce este foarte important. După meciul cu Irlanda am reuşit să ne refacem psihic, fizic şi cred că am făcut o partidă foarte bună"

Dragoş; Grigore: "Am dovedit că suntem o echipă bună şi rezultatul este consecinţa jocului. Mă gândesc de mulţi ani să înscriu la naţională, îmi voi aminti toată viaţa de el, dar încă nu am realizat nimic"

Nicolae Stanciu: "Astăzi am arătat într-adevăr ca o echipă, dar e devreme să mă hazardez. Cred că capital va fi meciul din Islanda. Avem mare nevoie pentru noi şu pentru fotbalul românesc să ajungem la Euro"