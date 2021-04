Rădoi, două declaraţii cu care a intrat în istoria naţionalei: Ce a zis după nişte rezultate catastrofale

De altfel, discursul selecţionerului de după înfrângerea din Armenia a fost „croit“ pe ideea plecării.





„În momentul de faţă, am un impuls de demisie, îl am de când s-a terminat partida. Dar mai vreau să treacă o perioadă de timp, ca să iau o decizie. Poate alţi antrenori pot remedia lucrurile. Pentru noi, stafful, e un semnal de alarmă dacă jucătorii nu răspund la indicaţiile noastre. Noi facem cu totul altceva decât pregătim. La fiecare minge lungă a lor, am stat cu emoţii. E peste puterea mea de înţelegere! Greşim, deşi sunt noţiuni tactice pe care le discutăm înainte. Parcă nu mai ştiau să joace fotbal pe final! Nu mai eram nici tehnici, aşa cum se tot spune că suntem. În vestiar, la final, le-am spus toate aceste lucruri. Mi-e imposibil să înţeleg la ce altceva se gândesc jucătorii decât la fotbal, atunci când sunt în teren. Pentru că am primit goluri în situaţii pe care le-am prevăzut֧“, a spus Rădoi la ProX.





Şi, încă o afirmaţie, care a arătat că selecţionerul nu mai crede nici în actualul lot, nici în posibilitatea de a continua la naţională: „Cum le-am spus şi băieţilor, am emoţii şi pentru partida contra Liechtensteinului!“.





Ce-i drept, nu e prima dată când Rădoi face o asemenea declaraţie. În octombrie 2020, după dezastrul din meciul cu Norvegia din Liga Naţiunilor, scor 0-4, Rădoi a făcut o mărturisire şocantă: „Mă gândesc la o limitare de scor, în meciul următor cu Austria“. Atunci, tricolorii au reuşit, totuşi, să-i îndeplinească dorinţa lui Rădoi, pierzând doar cu 0-1, la Ploieşti.





Preliminarii CM 2022, grupa J Miercuri Armenia - România 3-2 Germania - Macedonia de Nord 1-2 Liechtenstein - Islanda 1-4 Clasament 1. Armenia 3 3 0 0 6-2 9 2. Macedonia 3 2 0 1 9-4 6 3. Germania 3 2 0 1 5-2 6 4. România 3 1 0 2 5-6 3 5. Islanda 3 1 0 2 4-6 3 6. Liechtenstein 3 0 0 3 1-10 0 *Se califică direct la turneul final câştigătoarea din fiecare grupă. Ocupantele locurilor secunde, zece la număr, alături de două naţionale venite din Liga Naţiunilor, vor merge la baraj. Aceste 12 echipe se vor lupta pentru ultimele 3 locuri disponibile pentru Europa la CM 2022. Programul grupei J: 2 septembrie 2021

Islanda – ROMÂNIA

Liechtenstein – Germania

Macedonia de Nord – Armenia



5 septembrie 2021

Islanda – Macedonia de Nord

ROMÂNIA – Liechtenstein

Germania – Armenia



8 septembrie 2021

Armenia – Liechtenstein

Macedonia de Nord – ROMÂNIA

Islanda – Germania



8 octombrie 2021

Germania – ROMÂNIA

Islanda – Armenia

Liechtenstein – Macedonia de Nord



11 octombrie 2021

ROMÂNIA – Armenia

Islanda – Liechtenstein

Macedonia de Nord – Germania



11 noiembrie 2021

Armenia – Macedonia de Nord

ROMÂNIA – Islanda

Germania – Liechtenstein



14 noiembrie 2021

Liechtenstein – ROMÂNIA

Armenia – Germania

Macedonia de Nord – Islanda