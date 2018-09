Putea să evite accidentarea. Ce i-a reproşat Mihaela Buzărnescu arbitrei meciului în care s-a lovit grav

"Am ceva să ii reproşez arbitrei, care nu m-a ascultat cand i-am spus că terenul e ud şi aş vrea să aşteptăm câteva minute, cum s-a aşteptat la începutul meciului, pentru că am simţit că alunec. Am chemat-o langa mine si n-a fost de acord si la doua puncte am alunecat cu piciorul stang, mi-am pus toata greutatea pe dreptul si atunci mi-am luxat glezna.

Asta este singurul lucru pe care il am sa-l spun. Eram ok - bineinteles, putin obosita, veneam dupa o finala, era un fus orar diferit - sase ore de zbor pe noapte. Dar, eram ok, chiar ma simteam bine si chiar puteam castiga acel meci", a spus Mihaela Buzărnescu la Prosport.





Din cauza accidentării, Mihaela Buzărnescu a ratat prezenţa la US Open, dar şi la turneul de la Tokyo.

Mihaela a suferit o accidentare urâtă la gleznă şi a dezvăluit că ulterior s-a întâlnit cu arbitra partidei, căreia a avut ceva să îi reproşeze.