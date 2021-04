Puşcaş, erou în Anglia, făcut praf în România: „Să stea să joace prin Divizia B!“ VIDEO

George Puşcaş s-a întors în Anglia, la echipa sa de club, Reading, după ce a făcut un meci de coşmar în Armenia, fiind eliminat de pe teren pentru un fault criminal. Rămasă în zece oameni, România a încasat două goluri şi a înregistrat primul eşec din istorie, în faţa armenilor, scor 2-3.

Spre lauda sa, Puşcaş a reuşit să treacă peste acest moment şi, luni seară, a înscris pentru Reading, după o lună în Championship, liga a doua din Anglia. Românul a punctat pentru 2-0, în confruntarea de acasă, cu Derby, pe care Reading a câştigat-o cu 3-1. Rezultatul a propulsat Reading pe locul 6 din 24 din Championship, care duce la play-off-ul de promovare în Premier League. În acest sezon, Puşcaş a marcat de patru ori, în 17 apariţii pentru Reading.

VEZI GOLUL LUI PUŞCAŞ

PUSCAS !! pic.twitter.com/rAVDgClzrz — Le Football en VOD XXXI (@footballvideop) April 5, 2021

În ciuda jocului bun făcut de Puşcaş, luni seară, el n-a fost încă iertat în România pentru ce a făcut în partida cu Armenia. Dovadă şi discursul acid pe care l-a avut Ioan Andone, preşedintele Voluntariului, la Telekom Sport.

Ce a spus Ioan Andone?

*Câteoddată, e bine să le spui jucătorilor public. Să tragi semnale, pentru că normal că le spui în vestiar, dar, câteodată, trebuie să ieşi public şi să le spui, să le atragi atenţia că sunt nepermise greşelile pe care le fac. Sunt eu, Rădoi, de vină că Puşcaş are cartonaş galben şi ridică piciorul? Ce vină are Rădoi? Spune-i şi public, nu numai în particular, foarte bine a făcut (n.r. - Rădoi).

*Să le atragă atenţia, că echipa naţională nu e bătaia de joc a nimănui. Să stea să joace prin Divizia B, prin Anglia, şi să-şi vadă de treaba lui (n.r. - Puşcaş). Trebuie să spui şi public, să nu creadă lumea că eşti o cârpă în vestiar. Şi foarte bine a făcut! (n.r. - Rădoi).

*Un antrenor rămâne pe bancă numai când are rezultate, depinde ce îşi doreşte federaţia. El (n.r. - Rădoi) vrea să continue pe drumul lui, să încerce caificarea pe care a compromis-o, în mare parte. Dar avem şanse (n.r. - de calificare la CM 2022), mai sunt şapte meciuri, de ce să nu batem Armenia acasă, Macedonia în deplasare?

*N-ai voie să iei goluri la nivelul ăsta, parabile, care sunt foarte uşor de scos, nu sunt execuţii în vinclu de la 30 metri şi n-ai ce să faci. Trebuie să căutăm şi să creştem un lider. N-avem şi, în general, o echipă bună e când are un lider în poartă, în apărare, la mijloc şi unul în atac. Noi n-avem, trebuie să-i creştem. Dar trec calificările pe lângă noi până îi vom creşte...