Pronostic optimist al lui Darren Cahill privind parcursul Simonei Halep la Wimbledon. Ce sfaturi îi dă australianul

Australianul este foarte optimist şi consideră că fostul număr 1 WTA ar putea să se impună la Wimbledon, chiar dacă iarba nu este printre suprafeţele favorite ale Simonei.



„Urmează sezonul pe iarbă, care nu este pe placul Simonei, aşa cum este cel pe zgură. Oricine se mişcă bine pe iarbă are o şansă importantă dacă ajunge în a doua săptămână de la Wimbledon. Simona este una dintre acele jucătoare. A ajuns până în semifinale în urmă cu câţiva ani. Poate câştiga meciuri pe iarbă, mai ales că am văzut-o jucând partide grozave. Trebuie să fie încrezătoare, să treacă de primele partide, să intre bine în turneu. Este capabilă să câştige trofeul, aşa cum sunt şi alte jucătoare. Are nevoie de puţin noroc, de încredere şi poate ajunge până în finală”.”, a spus Darren Cahill.



Până la Wimbledon, Simona Halep este înscrisă la turneul de la Eastbourne, competiţie care se joacă tot pe iarbă şi care se va desfăşura în perioada 23-29 iunie.



Cel mai bun rezultat înregistrat de Halep la Wilmbledon, turneu care va începe pe 1 iulie, a fost atingerea semifinalelor în 2014. De atunci, ea n-a depăşit niciodată sferturile, unde s-a oprit în două rânduri, în 2016 şi 2017. Anul trecut, Wimbledon a fost câştigat de Angelique Kerber, care a învins-o pe Serena Williams în finală.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: