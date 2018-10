„Promovăm România în lume“: Interviu cu omul care a „inventat“ Maratonul Internaţional Bucureşti

„Weekend Adevărul“: Acum doi ani, mi-aţi spus că organizarea maratonului costă 550.000 de euro. Între timp, la ce sumă aţi ajuns?

Valeria Răcilă van Groningen: N-am făcut, încă, o socoteală exactă pentru ediţia din acest an, însă, cu siguranţă, suma a crescut. Iar asta pentru că am urcat în categorie şi avem şi mai mulţi participanţi. Apoi, la ediţia din acest an, ne-am lovit şi de o cheltuială în plus. A trebuit să cumpărăm noi tricourile de participare, fiindcă Adidas s-a retras de la toate maratoanele stradale. A fost un partener foarte important pentru noi, dar a trebuit să le respectăm politica de marketing. Fără Adidas, am dat peste 70.000 de euro pe tricourile de la maraton şi semi-maraton.

Maratonul e un eveniment profitabil? Produce bani?

Încă nu. De altfel, noi avem doar şase angajaţi full-time. În rest, echipa e completată de colaboratori şi de voluntari. Dar sperăm că, într-o zi, maratonul va produce bani. Până atunci, e foarte important că prin acest eveniment reuşim să contribuim la o societate mai sănătoasă.

Urcarea în categoria Silver e un obiectiv?

Cu siguranţă! Pentru asta însă, ne trebuie alergători de elită şi mai buni. Vorbim de sportivi de nivelul celor care au alergat, anul acesta, la Berlin.

Acolo, Eliud Kipchoge a doborât recordul mondial. Cam cât ar costa aducerea unui astfel de alergător la Bucureşti?

Probabil, ar cere 100.000 de dolari doar prima de participare. Iar dacă stabileşte vreun record, trebuie să-i dai încă 100.000 de dolari. Sunt detalii care se negociază înainte de cursă.

Cum aţi reuşit să adunaţi alergători din 70 de ţări la ediţia din acest an?

În lunile de dinainte de eveniment, luăm stand-uri la alte maratoane internaţionale şi promovăm România acolo. De exemplu, după ediţia din acest an, mergem la Atena şi la Istanbul pentru a promova maratonul de la Bucureşti şi acolo.

Credeaţi că acest eveniment va creşte atât de spectaculos?

Eram optimistă în 2008, când am organizat prima ediţie. Iar acum sunt foarte mulţumită! Când am început noi acest proiect, în România nu existau maratoane. Acum, avem astfel de curse peste la Cluj, la Braşov, la Iaşi. Ceea ce înseamnă că s-a dezvoltat sportul de masă. Iar noi, în weekend, avem 3.800 de copii la start în diferite probe. Mă bucur enorm că, în calitate de fostă sportivă, reuşesc să am şi acum o contribuţie la viitorul sportului românesc.