Primul care pleacă de la CFR? Un internaţional român de tineret

Unul dintre fotbaliştii care mai mult ca sigur nu va mai fi folosit de Dan Petrescu anul viitor este tânărul de 23 de ani, Denis Ciobotariu, care are 7 meciuri pentru naţionala U23. Ajuns la Cluj de la Dinamo, a evoluat doar 9 meciuri pentru ardeleni în acest sezon, astfel că doreşte să ajungă la o echipă la care să joace mai mult. ”El mai are contract doi ani. E clar că situaţia nu e în regulă, în primul rând pentru el. Nu joacă. A evoluat la început 6 jocuri, plus cele din cupele europene. E clar că e un jucător tânăr, îşi doreşte să joace. Mai ales că l-a scos de pe listă. L-au şi anunţat că poate să meargă undeva să joace împrumut. Dar, dacă a fost anunţat că, cel puţin sezonul ăsta, nu mai intră în calculele antrenorului, ar trebui să meargă să joace undeva”, a spus tatăl lui Denis, Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de al FC Voluntari, pentru Digi Sport.