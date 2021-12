Primele imagini cu Bănel Nicoliţă după revenirea din SUA: A explicat de ce a plecat din ţară VIDEO

Între timp, Nicoliţă (36 de ani), fost internaţional cu 37 de selecţii în echipa naţională, s-a întors în ţară. Şi, mai întâi, a fost văzut la Făurei, unde şi-a propus să ridice echipa din localitatea în care s-a născut. Făurei activează acum în liga a treia. Până să-şi ducă proiectul fotbalistic la capăt, Nicoliţă, cu nişte kilograme în plus, a explicat de ce s-a dus în Statele Unite.

Deocamdată, pe Youtube există doar un promo al emisiunii cu Bănel Nicoliţă. Varianta integrală urmează să fie difuzată, vineri, pe Kanal D.

Ce a povestit Bănel Nicoliţă?

*Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie.

*N-a acceptat şi, la acel moment, chiar a avut dreptate. Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt.

