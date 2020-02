Primele declaraţii oferite de Ana Bogdan, după victoria importantă în duelul FedCup, dintre România şi Rusia

Românca a încheiat meciul în lacrimi, de data aceasta de bucurie, fiind copleşită de emoţii.

„În primul rând, vreau să vă spun că vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc pentru sprijin! Este pur şi simplu incredibil! Tremur şi mă bucur de acest moment! Iubesc să fiu în faţa voastră, mi-aţi dat atât de multă energie! Vă mulţumesc atât de mult!

A fost dificil după ce am pierdut tie-break-ul, ştiam că eram atât de aproape de victorie. Apoi, am zis să uit ce s-a întâmplat, să o iau de la capăt şi să dau ce am mai bun! Vă iubesc foarte mult pe toţi şi vă mulţumesc din suflet că aţi fost alături de mine, astăzi”, a fost declaraţia Anei Bogdan, după meci.