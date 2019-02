Prima reacţie a Simonei după meciul cu Svitolina: „Am câştigat cu sufletul şi mintea. Mi-am promis că nu mai renunţ niciodată împotriva ei“

Imediat după terminarea partidei, Simona a vorbit despre cum a simţit meciul din teren. "Am câştigat cu sufletul şi cu mintea! Nu am renunţat nicio clipă pentru ca mi-am promis că nu mai renunţ împotriva ei, după ce am pierdut două partide importante. Cred că a fost cel mai bun meci al meu aici. Am rezistat pe picioare, nu am fost obosita şi am câştigat", a declarat Simona imediat dupa meci.



Intrebata cum comentează finala de sâmbătă, Simona a avut o reacţie foarte optimistă. "Mă simt excelent pentru că mai am o şansă de a juca pentru trofeul frumos de la Doha. Mă bucur că am ocazia de a evolua din nou pe terenul central, în faţa acestui public superb.", a mai spus românca.

Halep va juca pentru câştigarea trofeului cu învingătoarea din cealaltă semifinală, în care se vor înfrunta Kerber (6 WTA) şi Mertens (21 WTA). Kerber şi Mertens nu au mai jucat niciodată una cu cealaltă

