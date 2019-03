Prima reacţie a Simonei Halep după ce a zdrobit-o pe Barbora Strycova! Un singur lucru a deranjat-o pe jucătoarea noastră

"Am încredere în mine. Mă bucur că am revenit aici, chiar daca astazi conditiile au fost mai dificile pentru ca a batut putin vantul. A fost insa la fel pentru amândoua.

Le multumesc oamenilor ca au venit sa ma vada. Le multumesc tuturor, nu doar romanilor, pentru ca stiu ca am multi fani aici. Simt dragostea lor, de aceea am atat de multa energie atunci cand vin aici. Vreau sa dau tot ce am mai bun si sa ma lupt pentru fiecare punct", a spus Simona imedit dupa partidă, conform ziare.com.





În runda următoare, Simona o va întâlni pe Katerina Kozlova, din Ucraina.

Halep a arătat un joc consistent şi nu i-a dat nicio şansă adversarei sale, dar a fost deranjată de un lucru la primul ei meci la Indian Wells.

