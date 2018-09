Prima reacţie a Simonei Halep după ce a fost eliminată de la Wuhan. Ce a reclamat liderul WTA şi ce va face în continuare

" Nu am renunţat azi, ba chiar am forţat pentru că am crezut în acest meci, chiar dacă am pierdut până la urmă. M-am luptat pentru puncte. Dacă am venit aici, am venit pentru a da totul. Mereu dau totul şi lupt până la ultima şansă. Şi am fost aproape să câştig setul 2.





Acest meci îmi dă încredere că nivelul meu de joc e foarte bun. Nu sunt dezamăgită, doar tristă pentru că s-a ivit această accidentare. Vreau să schimb ceva înainte de Singapore, pentru că în ultimii 2-3 ani am pierdut în grupe. Nu ştiu ce se va întâmpla cu poziţia de lider, nu joc pentru asta, îmi doresc doar să schimb ceva până atunci ", a spus liderul WTA după meci.

Halep a pierdut cu 0-6, 5-7 şi a acuzat probleme medicale, dar a recunoscut că trebuie să schimbe ceva în jocul ei.