Previziuni sumbre pentru Olimpiada din 2020: Câte medalii poate câştiga România

Mihai Covaliu are mari aşteptări de la Simona Halep, pe care o consideră una dintre sportivele cu şanse la o medalie olimpică.

„Simona Halep a câştigat din punct de vedere sportiv tot! A fost numărul 1 în lume, a câştigat Wimbledon, a câştigat Roland Garros, mai are US Open şi Australian, e o chestiune de timp. Toţi sportivii mari vin la Jocurile Olimpice, Federer, Nadal, eu l-am văzut pe Nadal cum a luptat, a zis mai bine mor decât să pierd. Asta înseamnă Jocurile Olimpice, că ştim câte Grand Slam-uri are Nadal sau Federer. Dar ei ştiu că, odată la patru ani, îşi reprezintă ţara şi acela e momentul care va rămâne în istorie, momentul de glorie”, a punctat Mihai Covaliu pentru DigiSport.

Cred că avem puterea şi înţelepciunea să ne situăm undeva în jurul a opt medalii. Am încredere că toţi cei care vor ajunge la Tokyo vor prinde acolo vârful de formă. Mihai Covaliu preşedinte COSR

„Olimpiada e o emoţie diferită”

La rândul ei, Simona Halep a menţionat, cu alte ocazii, că planurile ei cuprind şi curerirea unei medalii olimpice: „Obiectivul meu principal e Olimpiada, îmi doresc o medalie! Vreau să aduc o medalie, anul viitor, să ne bucurăm cu toţii de ea. (...) Aş fi aproape de perfecţiune, dacă o să iau o medalie olimpică, dar îmi doresc să facem o treabă foarte bună şi la FedCup. Pentru mine e o onoare să fac parte din acest lot olimpic. Cred că e cea mai mare realizare pentru toţi sportivii, reprezinţi ţara. Cu siguranţă va fi un moment deosebit, aşa cum a fost şi la Londra. E o emoţie diferită şi sper să am parte de ea, în 2020”, a conchis cea mai bine plătită româncă din tenisul feminin mondial.