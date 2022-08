Preţul aurului: 22 de ani de muncă! De ce trebuie să ne mândrim cu Bianca Ghelber

Am 22 de ani de sport şi e prima mea medalie la seniori. Am muncit mult, mult pentru ea. Muncă şi dăruire. Am fost plecată atât de mult timp de lângă familie, plus multe alte sacrificii... Dar Dumnezeu m-a ajutat. Eu sper să fiu bine până la Paris (n.r. – Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024) şi acolo să fiu cea mai puternică şi să-mi îndeplinesc visul.

Bianca Ghelber campioană europeană la aruncarea ciocanului