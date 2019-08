Presa britanică, elogii la adresa lui George Puşcaş. Ce a declarat atacantul după meciul în care a înscris 2 goluri

Primul meci început ca titular de internaţionalul român a fost unul de poveste. Puşcaş a reuşit să marcheze de două ori, prima reuşită fiind una de generic, după o cursă solitară pornită de la aproximativ 40 de metri de propria poartă.

BBC - "George Puscas a fost starul de necontestat în prima repriză a meciului Reading - Cardiff. Dumnezeule mare, ce mod de a debuta pe teren propriu pentru Reading! George Puşcaş a deschis scorul pentru gazde, cu un efort solitar superb. A preluat mingea în propria jumătate, l-a intors pe toate părţile pe Will Vaulks, pentru ca apoi să tragă superb la colţul lung. O reuţită fantastică"

Sky Sports - „Două goluri ale lui George Puşcaş au făcut-o pe Reading să conducă cu scorul de 2-0 la pauză. Prima reuşită a venit în urma unei curse din propria jumătate, iar cealaltă după o finalizare de atacant veritabil. Calitatea românului este evidentă”

La finalul partdei, Puşcaş a fost desemnat jucătorul meciului şl a fost invitat să vorbească la microfonul Sky Sports.”Sunt fericit pentru această victorie, care era foarte importantă pentru noi. Sunt primele trei puncte din această ediţie de campionat. Am jucat acasă, în faţa acestor fani minunaţi. Am vrut să înscriu şi al treilea gol, dar am avut ghinion şi acum trebuie să mă gândesc la următorul meci. Vreau să îmi îmbunătăţesc jocul, pentru că este un campionat foarte greu. Trebuie să muncesc mult pentru a-mi arăta valoarea aici”, a spusPuşcaş.

