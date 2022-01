Presa australiană anunţă: „Djokovici, un om liber!“. Ce decizie a luat Guvernul Federal

Novak Djokovici (34 de ani) a câştigat lupta în instanţă cu Guvernul Federal din Australia. Iar asta pentru că judecătorul acestui caz, Anthony Kelly, a considerat că au existat vicii de procedură, înainte ca viza sârbului să fie anulată pe aeroportul Tullamarine din Melbourne.

Concret, instanţa a considerat că sârbul, reţinut aproape 9 ore pentru a fi luat la întrebări, a fost tratat incorect şi n-a putut lua legătura cu avocaţii săi din timp.

După acest verdict, a existat posibilitatea ca Ministerul Imigrării să atace decizia pentru a anula, din nou, viza lui Nole. Potrivit presei din Australia, acest lucru nu se va întâmpla, astăzi. În cele 4 ore pe care le-a avut la dispoziţie, după anunţarea verdictului, Ministerul Imigrării n-a reacţionat.

Drept urmare, Djokovici va dormi, în această seară, la Melbourne, în calitatea unui om care nu mai are probleme cu viza de intrare. Şi cu dreptul de a evolua la Australian Open 2022 (17-30 ianuarie).

Totuşi, emoţiile nu s-au încheiat pentru campionul sârb. După cum a scris presa australiană, Ministerul Imigrării poate ataca decizia instanţei, marţi sau chiar în următoarele zile.

„Novak Djokovici e un om liber, în această seară! Guvernul nu va lua o decizie privind expulzarea sa. Ministerul Imigrării a avut 4 ore pentru a-i anula, din nou, viza, înainte ca Djokovici să fie eliberat din centrul de detenţie în care se afla. Decizia de a-i anula viza se poate lua, în continuare, însă mâine sau în următoarele zile“, a scris jurnalistul Paul Sakkal, de la „The Age“, ziar care apare în Melbourne.

