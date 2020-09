Premierul României, veşti proaste în pentru suporterii români

Pandemia de coronavirus a afectat nu doar meciul de afaceri, ci şi sportul. În luna martie, când noul coronavirus era o foarte mare necunoscută, cu foarte puţine excepţii, majoritatea ţărilor lumii au decis suspendarea în totalitate a evenimentelor sportive. Cu trecerea timpului însă, măsurile de relaxare luate de guvernele tot mai multor ţări au permis, cu anumite restricţii, atât redeschiderea competiţiilor sportive. cât şi accesul suporterilor la ele. Tenisul este un exemplu în acest sens, competiţia care are loc în această perioadă la Roma permiţând, începând din semifinale şi finală, intrarea a o mie de spectatori, De asemenea, şi turneul de la Roland Garros, care va începe săptămâna viitoare, va putea primi zilnic maximum 5.000 de iubitori ai tenisului, în loc de 11.500, aşa cum au îţi doreau iniţial organizatorii.

DIn păcate, nu este şi cazul României. De la ieşirea din starea de urgenţă, pe 15 mai, ţara noastră se află într-o veşnică analiză a situaţiei privind întoarcerea fanilor în tribune şi niciun politician nu îşi asumă nişte termene concrete.

Înclusiv şeful executivului, Ludovic Orban, întrebat fiind despre această problemă, a evitat un răspuns ferm. ”Cel mai mare risc legat de deschiderea stadionului pentru suporteri este acela că primii care vin sunt cei din galerii. (...) Deocamdată măsura este în analiză, nu putem face astăzi un anunţ”, a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul. Acesta a mai precizat că a avut discuţii cu echipa de specialişti din Consiliul de suport ştiinţific al CNSU. ”Opiniile cvasi-generale sunt să fim prudenţi şi încă să nu permitem accesul, pentru că acolo chiar există riscul de focar. Dacă vin galeriile şi stau împreună la meci, dacă este o singură persoană infectată, poate să infecte zeci de persoane. Eu stau împreună, cântă, iar dacă o persoană este infectată, riscul de transmitere este foarte mare”, a mai declarat Ludovic Orban.

Evaluare generală la 1 octombrie

La mijlocul săptămânii trecute, Ionuţ Stroe, Ministrul Tineretului şi Sportului, a anunţat pe contul personal de Facebook că Guvernul are în plan să finalizeze o evaluare abia la începutul lunii viitoare, doar după aceea urmând să se înceapă procedurile privind un protocol pentru revenirea suporterilor în arene. "La 1 octombrie se va face la nivelul Guvernului o evaluare generală a impactului măsurilor luate în ultima perioadă, Ministerul Tineretului şi Sportului are pentru data de 1 octombrie două obiective în agendă, după această evaluare. Primul este posibilitatea revenirii spectatorilor pe stadioane în acest an, la sfârşitul acestei toamne, într-un număr şi în condiţii clar şi bine definite, iar al doilea este un set de măsuri care să permită reluarea competiţiilor la nivel de copii şi juniori şi la ligile inferioare. Responsabilitatea organizării de meciuri cu spectatori aparţine în egală măsură autorităţilor, care trebuie să ofere aceste norme legale, dar şi organizatorilor acestor meciuri ", a scris Stroe pe contul personal de Facebook.