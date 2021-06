Premieră la EURO 2020. Polonezul Szczesny, primul portar care reuşeşte un autogol la Campionatul European. Cum s-a încheiat Polonia – Slovacia VIDEO

Pentru polonezi a marcat Linetty '46, iar pentru slovaci au înscris Szczesny (autogol) '18 şi Skriniarr '69.

Din minutul 62, Polonia a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Krychowiak, care a primit două cartonaşe galbene, în minutele 22 şi 62.

Polonia: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus (Puchaz '74) - Linetty (Frankowski '74), Krychowiak, Klich (Moder '85) - Jozwiak, Lewandowski, Zielinski (Swiderski '85). Selecţioner: Paulo Sousa

Slovacia: Dubravka - Pekarik (Koscelni '79), Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada (Hrosovsky '79) - Haraslin (Duris '87), Hamsik, Mak (Suslov '87)- Duda (Gregus '90). Selecţioner: Stefan Tarkovic

Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Haţegan, ajutat de Radu Ghinguleac şi Sebastian Gheorghe.

Rezervă a fost Istvan Kovacs.

Tot în grupa E se joacă de la ora 22.00 meciul Spania - Suedia.

1 - Poland's Wojciech Szczesny is the first goalkeeper to score an own-goal in European Championships history. Oops. #EURO2020 #POL #SVK pic.twitter.com/UKBfO0cTxN

45:32 - Karol Linetty's equaliser against Slovakia was the second fastest goal after HT in EC history, after Marcel Coras in 1984 for Romania v Germany (45:21). Lightning. #POL #EURO2020 pic.twitter.com/CuoQug2tgS