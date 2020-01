Predicţiile americanilor pentru 2020: Simona Halep, favorită la două Grand Slam-uri

Simona Halep are două titluri de Mare Şlem în palmares şi 64 de săptămâni în fruntea clasamentului WTA.

„Tennis World USA“ şi-a prezentat predicţiile pentru sezonul 2020, iar Simona Halep este anunţată printre numele de urmărit, alături de Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Bianca Andreescu şi Serena Williams, fiind preferată de experţii sportului alb, întrucât, prin victoria de la Wimbledon 2019 a demonstrat că se poate lupta pe orice suprafaţă. Totuşi, americanii nu cred că Simona îşi va apăra trofeul de la Wimbledon (singurele jucătoare care au făcut-o, de la începutul anilor 2000 fiind surorile Williams).

Concret, americanii consideră că Halep are 25% să repete victoria de la Roland Garros 2018, având aceeaşi „cotă“ cu deţinătoarea trofeului, Ashleigh Barty. Dacă încrederea de care se bucură eleva lui Darren Cahill pe zgură este logică, având în vedere faptul că în ultimii cinci ani rezultatele sale au fost unele de excepţie pe „roşu“, cu trei finale jucate la Openul Francez, nominalizarea în fruntea contingentului de pretendente la US Open este o surpriză, pentru că românca a câştigat un singur meci la New York în ultimii trei ani, acesta fiind, istoric, cel mai slab turneu de Mare Şlem al Simonei.

WTA-ul stă, totuşi, sub semnul echilibrului, iar ultimele trei sezoane au încoronat câte patru campioane diferite în Grand Slam-uri, doar Naomi Osaka şi Simona Halep reuşind victorii multiple în turneele de Mare Şlem. Acest aspect a influenţat şi prediciţiile americanilor, care au ales câte două favorite principale pentru Australian Open, Roland Garros şi US Open, plasând cinci nume la egalitate în cazul Wimbledonului (Andreescu, Osaka, Barty, Serena Williams şi Petra Kvitova).

Iată tabloul complet al şanselor la victorie oferite de „Tennis World USA“:

Australian Open

Barty 25%

Andreescu 25%

Osaka 20%

Halep 20%

Serena Williams 10%

Roland Garros

Halep 25%

Barty 25%

Vondrousova 15%

Osaka 15%

Andreescu 15% S.

Williams 5%

Wimbledon

Andreescu 20%

Barty 20%

Osaka 20%

Serena Williams 20%

Kvitova 20%

US Open

Halep 25%

Andreescu 25%

Barty 20%

Serena Williams 20%

Osaka 15%

Karolina Pliskova 15%