Povestea româncei care lucrează pentru Stan Smith şi care a ajutat-o cu lecţii de tenis pe Mariah Carey

Iris Harris (36 de ani) a început să joace tenis de la 4 ani la Bistriţa, sub îndrumarea unui apreciat antrenor, regretatul Mihai Drăghici, şi doar după trei ani a ajuns numărul unu în România la categoria ei de vârstă.

Părinţii săi au realizat că poate face performanţă în tenis şi, după cum spune Iris, „şi-au dat seama că dacă rămân în România nu pot să mă dezvolt cum ar trebui“. Drept urmare, părinţii au trimis-o pe Iris în Statele Unite să locuiască alături de mătuşa sa şi să vadă dacă poate progresa cu tenisul.

Iniţial, Iris Harris a stat în America alături de tatăl său şi de sora sa, pentru o perioadă de trei luni. În 1995 a locuit în Los Angeles, după care a ajuns la o tabără de tenis în nordul Californiei, unde mai mulţi antrenori americani i-au remarcat potenţialul foarte mare de a face performanţă.

„Părinţii mei au decis ca eu să rămân în America, mătuşa mea m-a înfiat, am devenit cetăţean american şi apoi am putut să joc pentru Statele Unite. A fost o schimbare foarte mare pentru mine. Eram foarte mică, aveam 10 ani, şi nu am putut să îmi văd părinţii timp de mai mulţi ani“, povesteşte Iris.

A învăţat limba engleză foarte repede, însă nu i-a fost uşor să se adapteze la noua ţară. Însă nu a renunţat vreo clipă: „Visul meu a fost să ajung jucătoare profesionistă şi să mă dezvolt“.

Semifinalistă la Wimbledon la juniori

Treptat, Iris a urcat în carieră, ajungând să fie pe primul loc în America la 14, la 16 şi la 18 ani. La început, se pregătea câte patru ore pe zi.

„Am crescut în generaţia cu Maria Şarapova şi Azarenka. Se lucra foarte intens în acea vreme, toată lumea voia să învingă pe toată lumea. Acum, în America, copiii nu mai vor să se pregătească din greu, pentru că au de toate şi părinţii le dau de toate, iar ei se cred mai presus de oricine. Dacă părinţii cheltuie mulţi bani într-o academie de tenis, copiii cred că nu mai trebuie să muncească şi că vor ajunge repede în top. Cam aceasta este mentalitatea acum în America. Spre comparaţie, în România, copiii se pregătesc foarte mult la tenis“, punctează Iris Harris.

Iris Harris la Wimbledon în 2003 FOTO: arhiva personală

În 2003, când avea 17 ani, Iris Harris a reuşit să ajungă în semifinalele turneului de juniori de la Wimbledon. Îşi aminteşte că „a fost o experienţă foarte frumoasă. Orice copil vrea să ajungă acolo. Întotdeauna m-am purtat foarte frumos pe teren, de aceea am câştigat şi trofeul MVP la Wimbledon. Am avut o conduită sportivă cum trebuie. Îmi amintesc şi că atunci, la Wimbledon, veneau la mine copii de 13-14 ani, îmi cereau autografe şi îmi spuneau că vor să ajungă ca mine – era ceva deosebit, în condiţiile în care încă nu ajunsesem la profesionişti“.

În acea perioadă, Iris a jucat de mai multe ori împotriva jucătoarelor din România, precum Monica Niculescu şi Simona Matei.

Cum a învins-o pe Mihaela Buzărnescu



La un turneu de 10.000 de dolari de la Bucureşti, în 2004, Iris Harris a învins-o pe Mihaela Buzărnescu în sferturile de finală şi rememorează că a fost un meci foarte disputat, pe care l-a câştigat cu 7-6, 6-1. „Toată lumea din tribune, în afară de mama, era împotriva mea, pentru că eu jucam pentru America, iar ea juca pentru România. Ţin minte că Ion Ţiriac era acolo şi se uita la meci. Nu a vorbit cu mine deloc“, povesteşte sportiva.

Timp de doi ani, între 2005 şi 2007, Iris a revenit în România, lucrând în relaţii publice la hotelul Crowne Plaza din Bucureşti. „A fost un sentiment special să revină în România. Mi-a fost foarte dor de casă, de familie. Şi acum îmi este dor, mai ales că nu am mai venit de 12 ani în ţara natală“, spune Iris Harris.

I-a dat lecţii de tenis lui Mariah Carey



Pe când avea 23 de ani, Iris a început să lucreze ca antrenoare la un club deţinut de celebrul fost tenismen Ivan Lendl în America. Acolo veneau multe celebrităţi ca să ia lecţii de tenis, iar Iris era unul dintre profesori. Ea l-a pregătit pe băiatul celebrului Tommy Hilfiger pe când avea 10 ani: „Era un foarte bun jucător, cu mult talent. Lucram cu el de trei-patru ori pe săptămână“.

Iris Harris, o antrenoare de tenis foarte apreciată în America FOTO: arhiva personală

Iris Harris a dat lecţii de tenis faimoasei artiste Mariah Carey. „Este foarte haioasă, foarte drăguţă. Îi plăcea mult să lucreze cu mine şi se purta foarte normal. Mariah venea în general cam o dată, de două ori pe săptămână, în funcţie de cum avea timp“, dezvăluie Iris Harris.

Interviul de angajare: meci cu John McEnroe

Foarte interesant a fost modul în care a ajuns să fie angajată la academia de tenis de la New York a faimosului John McEnroe: „Mi-a plăcut foarte mult. Interviul meu de angajare a fost pe teren cu John McEnroe, iar eu trebuia să joc împotriva lui. Înainte să vin la interviu, cei de la academie mi-au spus să vin pe teren în echipamentul de tenis. Mă gândeam că mă vor pune să bat mingea cu nişte copii. Însă când am ajuns, mi-au spus să merg pe terenul principal, iar acolo se afla John McEnroe, care mi-a spus să batem mingea împreună. Şi am jucat trei game-uri“.



Legat de fostul mare tenismen, Iris spune că acesta este foarte haios şi comunicativ: „E foarte charismatic. Petrece mult timp la academie. Când nu este plecat să comenteze meciuri la turnee, petrece mult timp cu copiii care se pregătesc la academie, este foarte implicat. Lui John McEnroe îi pasă mult de oameni, de fiecare angajat pe care îl are“.

Iris Harris a plecat de mică în America FOTO: arhiva personală

Iris a vorbit în mai multe rânduri cu John McEnroe despre România, iar acesta ştia că ţara noastră produce foarte mulţi jucători valoroşi. John McEnroe i-a mai spus lui Iris: „Îmi place mult România, românii sunt foarte de treabă şi mă bucur să colaborez cu tine”.

În iulie 2012, Iris a plecat de la academia lui John McEnroe. Ulterior, şi-a cunoscut viitorul soţ, un fotbalist profesionist, s-au căsătorit şi s-au mutat la Chicago, iar apoi au plecat în California. După opt luni, a fost sunată de la academia lui John McEnroe şi i s-a propus să reia colaborarea, în funcţia de director responsabil pentru dezvoltarea jucătorilor. Însă nu a acceptat oferta.

Antrenor principal la academia lui Stan Smith

Din 2018, Iris Harris este antrenor principal la academia fostului mare tenismen Stan Smith, câştigător printre altele la Wimbledon şi US Open şi de şapte ori al Cupei Davis, inclusiv de trei ori împotriva României. „Stan vine după-amiaza la antrenamente, stă mult acolo. Vorbeşte mult cu copiii, inclusiv despre pregătirea mentală, este un om foarte implicat“, precizează Iris Harris.



La academia lui Stan Smith sunt mai puţini copii comparativ cu academia lui John McEnroe, iar pregătirea este diferită – în ambele locuri sunt mulţi jucători foarte buni. „La academia lui McEnroe aveam copii care jucau turnee ITF şi WTA şi erau separaţi. La academia lui Stan Smith pregătim mai mult jucătorii pentru facultate“, adaugă Iris. De asemenea, la academia lui Stan Smith se antrenează constant şi o româncă, Patricia Grigoraş.

Legat de personalităţile pe care le-a întâlnit, Iris spune că o admiră mult pe Steffi Graf, cu care a schimbat mai multe mingi la UCLA, înaintea unei finale jucate la Los Angeles. „Steffi Graf a fost modelul meu“, ne-a mai spus Iris Harris.

Vă mai recomandăm şi:

EXCLUSIV Stan Smith, fost tenismen: „Finala Cupei Davis de la Bucureşti a fost cea mai mare provocare din cariera mea“

Novak Djokovici s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor