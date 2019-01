Poliţia din Las Vegas a cerut testul ADN pentru Cristiano Ronaldo, în cazul presupusului viol

Probele vor fi prelucrate pentru verificarea ADN-ului fotbalistului în cadrul anchetei cu privire la acuzaţiile de viol aduse americanca Kathryn Mayorga, relatează digisport, care citează sport24.lefigaro.fr.



Anchetatorii vor să vadă dacă ADN-ul jucătorului corespunde celui găsit pe o rochie a femeii, din perioada în care se presupune că a avut loc violul.



La începutul lunii octombrie 2018, poliţia din Las Vegas a anunţat că a redeschis ancheta privind acuzaţiile de viol aduse de Kathryn Mayorga, 34 de ani, împotriva lui Cristiano Ronaldo. Reclamanta a afirmat, într-o plângere depusă în statul Nevada, că Ronaldo a agresat-o sexual la 13 iunie 2009 şi a exercitat presiuni asupra ei pentru a semna un acord prin care nu putea discuta despre acest aspect.



Cristiano Ronaldo a negat toate acuzaţiile şi susţine că este victima unei campanii de denigrare.



"Ştiu cine sunt şi ce am făcut. Adevărul va ieşi la lumină. I-am dat explicaţii prietenei mele. Fiul meu, Cristiano Jr, este prea mic ca să înţeleagă. Cel mai greu este pentru mama şi surorile mele. Sunt foarte surprinse şi în acelaşi timp foarte supărate. E prima oară când le văd astfel. Închipuiţi-vă ce poate însemna când cineva spune că eşti un violator", a spus portughezul în vârstă de 33 de ani.

Reacţia avocaţilor lui Ronaldo, după ce o femeie l-a acuzat că "are probleme mentale serioase"



Avocaţii lui Cristiano Ronaldo au reacţionat, după apariţia ultimelor acuzaţii grave lansate de Jasmine Lennard, o fostă concurentă la Big Brother, care a spus despre Cristiano Ronaldo că este de fapt un psihopat şi în acest sens, promite să vină cu dovezi



"Domnul Ronaldo nu are vreo amintire speficiă legată de faptul că ar fi întâlnit-o pe doamna Lennard cu 10 ani în urmă sau oricând. Nu a avut vreo relaţie cu ea şi niciun contact cu ea, indiferent că a fost vorba despre ultimele 18 luni, aşa cum sugerează domana Lennard, sau oricând. Vocile publicate de doamna Lennard în social media nu sunt ale domnului Ronaldo. Domnul Ronaldo va întreprinde acţiunile legale adecvate în timp util", este reacţia avocaţilor lui Cristiano.