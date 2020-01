Poartă speranţele Greciei, în locul lui Tsitsipas: toţi cei din echipă au aceeaşi vârstă cu ea! Poveştile Australian Open

Grecia îşi pune toate speranţele în ea, după eliminarea lui Stefanos Tsitsipas, în turul trei, de către Milos Raonic.



Maria Sakkari este una dintre sportivele cele mai aclamate la Melbourne în afara reprezentantelor gazdelor, datorită unei comunităţi elene extrem de numeroase aflată în Australia. Are 24 de ani, la fel ca şi antrenorul său - britanicul Thomas HIll, dar şi ca fizioterapeutul său, Daniel Pohl.

Maria Sakkari are, deci, o echipă foarte tânără, lucru mai puţin obişnuit în circuit (asta deşi, în 2019, sfertifinalista de la Roland Garros, Petra Martic, avea o antrenoare cu un an mai tânără!).

Thomas Hill este cel mai tânăr antrenor din topul WTA, intrând în echipa Mariei în urmă cu doi ani. El a împărtăşit chiar şi o glumă internă pe această temă, pentru site-ul turneului de la Australian Open: „Noi glumim cu Maria, îi spunem că trebuie să intri la U25 ca să fii în echipă, este o condiţie clară“. Că este sau nu este aşa, măcar o certitudine avem: Andrei Pavel a purtat tratative pentru a o antrena pe Maria, în timpul dublei Indian Wells - Miami, însă fără ca ceva să se concretizeze.

Australian Open este, fără discuţii, foarte special pentru Sakkari. Îi ştie pe mulţi dintre elenii aflaţi în tribune, care au urmărit-o încă de debutul său aici, din 2016, deoarece aceştia revin an de an la Melbourne, ajungând pe orice teren ar juca vreun reprezentant de-al lor. „Îi iubesc, sunt cei mai buni. Pentru mine, e ca şi cum aş juca acasă, pentru că, din păcate, încă nu avem un turneu WTA în Grecia“, a mai spus Sakkari.

În Australia, Maria Sakkari a prins lista capilor de serie la un turneu de Mare Şlem pentru a cincea oară în carieră (poziţia 22). Prima dată, a făcut-o la US Open 2018.

În primăvara anului 2018, an în care se consacra ca jucătoare de Top 50, Maria Sakkari a fost selectată de Federaţia Elenă de Tenis pentru a fi sprijinită în pregătirea Jocurilor Olimpice cu o sumă de 30.000 de euro. Maria a refuzat, însă, banii şi le-a transmis oficialilor federaţiei că ar dori ca aceşti bani să fie împărţiţi în mod egal cu Stefanos Tsitsipas (pe atunci în vârstă de 19 ani, cu trei ani mai mic decât ea, aflat în Top 50) şi Valentini Grammatikopoulou (21 de ani, 174 WTA).



"Toţi trei ne pregătim pentru Olimpiadă. Toţi trangem din greu şi merităm aceeaşi sumă. Am propus împărţirea banilor, e decizia corectă pe care trebuia să o iau", a declarat la vremea respectivă Maria Sakkari, pentru site-ul oficial WTA, informaţie confirmată şi de Spyros Zannias, preşedintele Federaţiei de Tenis din Grecia.

La începutul acestui an, pe 7 ianuarie, Maria Sakkari anunţa că a intrat în echipa Adidas, după ce făcuse parte din portofoliul Nike. Sportiva elenă a parcurs drumul invers faţă de Simona Halep, ajunsă de la germani la americani, la începutul lui 2018.

La final de 2019, Nike a ales să nu prelungească mai multe contracte care ajunseseră sau ajundeau la final. Ajla Tomljanovic, Caroline Garcia, Iga Swiatek şi Borna Coric au fost alte victime ale unei acţiuni de restrângere a portofoliului de către firma americană producătoare de echipament sportiv, care a săpat adânc în buzunare pentru a satisface pretenţiile financiare ale noii sale perle, Naomi Osaka.

Loved every moment playing in front my fellow Spartans👌🏼. See you all next year! #SanJose #SakkAttack @mubadalasvc @wta pic.twitter.com/6ACUYQW7ME

Sakkari Sensation 🙌@mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) 🇬🇷#AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f