Ploaia dă peste cap din nou programul de la Cincinnati. Meciul dintre Halep şi Barty începe mai târziu

Turneul de la Cincinnati este bulversat de condiţiile meteo nefavorabile.

După ce a jucat în două părţi contra Aljei Tomljanovici, Simona Halep este din nou ţinută în joc de glezne. Ea ar fi trebuit să evolueze contra lui Ashleigh Barty de la ora 18.00, dar meciul va începe abia după încetarea ploii.

Conform programării iniţiale, câştigătoarea partidei Halep - Barty ar trebui să intre pe teren din nou tot astăzi, contra Lesiei Tsurenko, în sferturile de finală ale turneului. Rămâne de văzut dacă ploaia va permite respectarea acestui program.

UPDATE. Organizatorii de la Cincinnati anunţă totuşi că partidele vor începe curând. Meciul SImonei Halep este în direct pe DigiSport 2.

SCHEDULE UPDATE: We should have players taking the court in the next 15 minutes or so. Please stay tuned!