Pliskova, declaraţia care îl va lămuri pe CTP: Cehoaica a explicat ce a păţit la Roma

Karolina Pliskova (4 WTA) a rezistat pe teren doar 32 de minute în finala de la Roma, cedând primul set în 20 de minute, la zero, iar pe al doilea în doar 12 minute, la scorul de 2-1 pentru Simona Halep.

Încă de la finalul primului set, Pliskova a acuzat probleme lombare, a cerut intervenţia medicului şi, una peste alta, s-a văzut, clar, că nu era în apele ei. Cristian Tudor Popescu s-a arătat însă deranjat de abandonul Karolinei, după cum „Adevărul“ a scris aici. Totuşi, spre seară, Pliskova a lămurit lucrurile într-o declaraţie oferită pentru WTA Insider şi preluată de Digi Sport, postul care a transmis turneul de la Roma.

Ce a spus Karolina Pliskova?

*Trebuie să fiu consultată pentru a vedea dacă este vorba de o accidentare gravă. Sper că nu. Am jucat câteva meciuri de două seturi, dar e zgură şi am făcut tranziţia destul de repede de la hard. Multe alunecări şi multe sprinturi.

*Cred că încă de la meciul cu Mertens am simţit ceva şi problemele au continuat să crească în fiecare zi. La meciul de ieri (n.r - semifinala câştigată cu Vondrousova, 6-2, 6-4) am considerat că va fi foarte dificil dacă se ajunge în decisiv, însă am putut încheia şi chiar am făcut-o puternic.

*Totuşi, aseară şi în această dimineaţă mi-am dat seama că nu e deloc bine. Pentru o fracţiune de secundă m-am gândit dacă mai are rost să joc, dar tot îţi doreşti să mergi şi să încerci.

*Da, deşi sunt conştientă că nu a dat deloc bine, asta a fost decizia mea. Multe fericitări Simonei! Dacă era altcineva, poate ar fi fost posibil, dar ea nu oferă prea multe cadouri. Ar fi trebuit să fiu pregătită 100%.