Petra Kvitova o laudă pe Simona Halep. Ce a impresionat-o pe finalista de la Australian Open la jucătoarea noastră

"Simona mi-a trimis trei mesaje dragute in ultima perioadă, dupa victoria din turneul de la Sydney, după meciul din sferturile de finală de la Australian Open cu Ashleigh Barty şi după finala cu Osaka. Este grozav să avem o relaţie atat de buna cand esti in fruntea clasamentului WTA ", a spus Kvitova intr-o conferinta de presa, conform ziare.com.



"Cu Simona nu am vorbit despre clasament. Eu incerc sa-mi imbunatatesc jocul si cred ca se va observa si in clasament", a mai spus Kvitova, care are un avans de 700 de puncte faţă de Simona Halep.

Kvitova este una dintre performerele WTA, revenind spectaculos după ce a fost înjunghiată în mână acum doi ani. Ea a mărturisit că una dintre jucătoarele care a impresionat-o ca şi comportament este chiar Simona Halep, fost lider mondial timp de 48 de săptămâni consecutiv.

