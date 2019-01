Petkovici, primele declaraţii după ce a căzut, pur şi simplu, pe teren: Nemţoaica a luat o decizie curajoasă

Irina Begu (70 WTA) a început excelent meciul cu Andrea Petkovici (63 WTA), conducând în primul set cu 4-1. Apoi însă, a început prăbuşirea româncei, care a fost egalată (4-4), înainte de a pierde la tie-break: 3-7. Setul doi a fost echilibrat şi cele două jucătoare au mers bară la bară până la 3-3. La 4-3 pentru Begu însă, atunci când românca a avut minge de break, Petkovici (31 de ani), pur şi simplu, a căzut din picioare şi, ulterior, s-a şi retras. Astfel, Begu a avansat în turul II, acolo unde va juca împotriva lui Kvitova (6 WTA).





Revenind la Petkovici, nemţoaica de 31 de ani a explicat ce i s-a întâmplat: „Totul a avut legătură cu căldura. Am avut o răceală săptămâna trecută. Probabil, corpul meu încă e slăbit şi a fost vorba despre epuizare şi despre temperatură. Doctorul mi-a dat acceptul să joc, mă simţeam bine, poate doar un pic slăbită. Săptămâna trecută, nu m-am pregătit aşa cum mi-aş fi dorit. În general, m-am simţit bine, dar, la începutul setului doi, am început să-mi pierd coordonatele. Din cauza dezhidratării şi a căldurii, am clacat“.





Chiar dacă a abandonat la simplu, Petkovici a insistat că va reveni pe teren, la Melbourne, pentru a participa în proba de dublu.