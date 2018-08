Peste 250 de participanţi vor juca baschet 3x3, noua disciplină olimpică

În perioada 1-2 septembrie, Mega Mall Bucureşti găzduieşte un eveniment dedicat sportului urban. Peste 250 de jucători s-au înscris la competiţie în mai puţin de 15 minute, dovedind încă o dată popularitatea din ce în ce mai mare a acestei discipline. Ei îşi vor disputa premii totale în valoare de peste 15.000 de lei, iar campioana la categoria Open Masculin va primi un premiu în bani în valoare de 4500 de lei.

Turneul este inclus în calendarul FIBA 3x3 şi se adresează tuturor categoriilor de vârstă, începând cu cei mai mici baschetbalişti de la categoriile Baby (sub 10 ani) şi Mini (sub 12 ani), apoi sub 14 ani, sub 18 ani, Open (plus 18 ani) şi plus 35 de ani.

Toţi jucătorii care vor participa la Raiffeisen Bank Mega Mall Streetball vor acumula puncte în clasamentul mondial FIBA 3x3 World Ranking. Punctele acumulate de jucătorii români se vor contabiliza, de asemenea, şi pentru stabilirea poziţiei României în clasamentul pe naţiuni.

Şi vizitatorii centrului comercial vor avea parte de distracţie pe parcursul celor două zile de eveniment. Mega Mall Bucureşti împreună cu Sport Arena Streetball vor organiza mai multe concursuri cu premii pentru spectatorii meciurilor de baschet, care sunt aşteptaţi pe Terasa 2B, acolo unde vor fi amplasate terenurile de joc.

Sâmbătă seara va fi organizat un meci caritabil, organizat de Raiffeisen Bank şi fundaţia United Way la care vor participa copii cu situaţii speciale de la Şcoala Rut din cartierul Ferentari, Bucureşti.

Baschetul trei la trei este, potrivit unui studiu CIO, cel mai popular sport urban de echipă şi a fost inclus în anul 2017 pe lista disciplinelor olimpice, urmând să debuteze la ediţia Tokyo 2020 a Jocurilor Olimpice. România are în palmares un titlu european la masculin, cucerit în anul 2014 şi medalii de argint la feminin, performanţă obţinută în 2016. România se află în Top 10 mondial în clasamentul pe naţiuni FIBA 3x3.