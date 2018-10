Peste 1000 de copii înotători se antrenează în aer liber. Ministerul nu are alternative pentru bazinul de la Lia Manoliu, închis din cauza unui şoarece

Un grup format din antrenori, profesori şi părinţi au depus miercuri la Ministerul Tineretului şi Sportului un memoriu semnat de 660 de persoane prin care solicită redeschiderea bazinului.

„Bazinul a fost închis în aprilie pentru că s-a găsit un şoricel în apă. S-a făcut deratizarea, apoi s-a mers în bazinul descoperit, iar cel acoperit nu se mai deschide. Iar noi nu mai avem unde să lucrăm. Sunt peste 1000 de copii care se antrenau acolo. Acum ne antrenăm pe unde putem, noi ne antrenăm afară cât ne mai permite vremea. Temperatura apei e OK, dar temperatura apei nu ne mai permite. Noi vrem să ne continăum activitatea până intră bazinul în reabilitare. Acum am zis să venim cu un memoriu la minister pentru că avem nevoie să lucrăm, să fie redeschis bazinul cu toată responsabilitatea pentru copii care intră acolo. Sunt copii care vor renunţa, chiar dacă ne relochează la Otopeni, să spunem, pentru că e foarte greu să faci drumul până acolo”, a declarat Mihai Vintilă, antrenor la CSS1 Bucureşti.

Cluburile private care au grupe de copii riscă să îşi încheie activitatea, părinţii nefiind dispuşi să-i aducă pe cei mici să se antreneze în aer liber.

„Avem copii de la patru ani care nu au unde să facă antrenament. Momentan sunt afară, la 13 grade. Din păcate şi bazinul Olimpia este închis. Au fost cazuri multe în care copii s-au îmbolnăvit, răcesc, le curge nasul, nu ai cum să bagi copiii în apă pe vremea asta, este inuman. Bazinul e închis de la 1 aprilie, în şase luni cred că se putea face ceva. Pentru şcoala noastră înseamnă numai rău, urmează sistarea activităţii total”, a spus Irina Mărginean, de la clubul privat Achis Bucureşti.

După întâlnirea cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, situaţia a rămas incertă demnitarul neputând să le ofere părinţilor alternative imediate. „Săptămâna viitoare CNI–ul va redeschide procedura de licitaţie, sperăm să fie atribuită lucrarea cât de repede şi să înceapă lucrările. CNI a început procedurile de refacere, e vorba de reparaţii capitale, nu e vorba de o zugrăveală, de trei ani au loc discuţii. Ne bucurăm că au fost făcuţi paşi concreţi în a-l reface. Din ce ştim noi 15 luni ar trebui să dureze lucrările. Am discutat şi despre posibilitatea ca bazinul descoperit tot de la Lia Manoliu să vedem dacă poate fi acoperit, să fie funcţional pe perioada iernii. Noi am avut o discuţie cu directorul, de a pune un balon peste acest bazin, dar din păcate, a fost construit cu instalaţiile în exterior şi riscăm o îngheţare. Nu zic că nu vom relua discuţia. Mai e varianta bazinului Olimpia, unde există o defecţiune. Ministerul a alocat partea financiară pentru reparaţii, în cel mai pesimist caz, în decembrie va fi redeschis, dar ţine de ceea ce vor găsi în momentul în care vor sparge”, a declarat ministrul Ioana Bran, după întâlnirea cu părinţii.

Bran a precizat că este exclusă redeschiderea chiar şi temporară a bazinului acoperit din motive de securitate: „Dumnealor au venit cu acest memoriu prin care ni se cere redeschiderea bazinului Lia Manoliu. Am concluzionat că acest lucru nu se poate pentru că este strict o chestiune de siguranţă. Vorbim de structura de rezistenţă de filtrele care nu au mai fost schimbate din anii ’70, despre sistemul de clorificare, despre tencuiala care pică de pe tavan. Şi atunci acolo nu se poate redeschide din cauza siguranţei. Se poate întâmpla o nenorocire şi părinţii au înţeles că acest bazin nu poate fi redeschis”.

Bazinul de înot din cadrul complexului Lia Manoliu din Capitală a fost închis la 2 aprilie, după au apărut imagini cu un şoarece aflat în apă, în timpul antrenamentului unor copii.