Pe urmele Biancăi Andreescu: o româncă alege să reprezinte o altă ţară în competiţiile oficiale

Anunţul a fost făcut printr-o postare pe Facebook şi, aparent, decizia a fost luată şi în urma înfrângerii suferite de sportivă, la debutul în UFC, ceea ce i-a adus o serie de critici, notează „Prosport”.

„În primul rând, e cu totul şi cu totul alt nivel aici. În plus, aici am fost acceptată foarte bine. În România, ca fată, toţi se uită un pic ciudat la mine. Aici nu s-a întâmplat aşa ceva. Socializăm altfel şi toată lumea e egală, toţi ne simţim la acelaşi nivel. Aş putea compara Canada cu un oraş în care am stat: Oradea. De ce? Pentru că e linişte, lumea e liniştită.

În Bucureşti am stat jumătate de an şi eram stresată de agitaţia şi aglomeraţia care era peste tot, aici pot spune că mă bucur de linişte. Şi altceva, aici fiecare face ce vrea, nu există prejudecăţi. Nu contează cum te îmbraci sau dacă ieşi ciufulită de la antrenament, că m-am săturat să se uite toată lumea la mine dacă uit să mă pieptăn după un antrenament. Deşi iniţial am crezut că o să vin doar pentru o scurtă perioadă de timp, am decis să rămân aici. În România voi veni doar în vizită, cel puţin cât timp părinţii mei vor fi în ţară, pentru că intenţionez să-mi clădesc un viitor aici şi să-i aduc şi pe ei”, a declarat Diana Belbiţă, potrivit sursei citate.

Originară din Drobeta Turnu Severin, sportiva s-a stabilit în oraşul Hamilton, din provincia Ontario. Din 2014, este luptătoare profesionistă, fiind multiplă campioană naţională, europeană şi mondială la Kempo şi kickboxing.