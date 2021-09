Patzaichin, un caracter aparte! Reacţia avută după ce a aflat că Dinamo îi va face o statuie, în faţa clubului

Episodul care vorbeşte poate cel mai bine despre caracterul unui sportiv uriaş e cel legat de reacţia sa, în momentul în care a aflat că Dinamo îî va face o statuie, în faţa clubului.







Se întâmpla în 2002, iar statuia se află şi acum în faţa clubului din „Ştefan cel Mare“. Atât de modest era Ivan Patzaichin, încât singurul care s-a opus proiectului a fost chiar el!





Potrivit Digi Sport, opera sculptorului Alexandru Papuc e turnată în bronz. Acum, după tragica dispariţie a fostului campion olimpic, Peluza „Cătălin Hâldan“ îi chemă pe fanii dinamovişti, dar şi pe simpli admiratori ai lui Ivan Patzaichin, la statuia fostului sportiv pentru a-i aduce un omagiu.





Printre cei mai afectaţi de această tragedie a fost Toma Simionov. Care a câştigat două titluri olimpice, alături de Ivan Patzaichin, la Moscova şi la Los Angeles. În dialog cu „Gazeta Sporturilor“, Simionov cu greu şi-a găsit cuvintele printre lacrimi. „Niciodată nu ne-am certat. Rar un om ca el. Când am auzit că a murit, vă spun sincer că parcă nu am mai avut aer, deşi eram în curte. M-am aşezat şi am început să plâng. El îmi spunea Tomiţă. Era mai mare ca mine şi-l ascultam în toate. Mereu mă învăţa numai de bine. Doamne, alături de el, am trăit cei mai frumoşi cinci ani sportivi. Am fost la Jocurile Olimpice de la Moscova, în 1980, apoi la Mondiale în 81, 82 şi 83 şi la încă o ediţie olimpică, la Los Angeles, în 1984. Mereu a fost medalie de aur. A fost un sportiv uriaş, un om cum rar poţi întâlni. Nu vreau să dau ochii cu doamna Georgiana şi cu Ivona, fiica lui. Săracele, ce o fi în sufletul lor...“, a spus Simionov, în dialog cu jurnalistul Marian Ursescu.





*Octavian Bellu (fost coordonator al lotului naţional de gimnastică): S-a dus în Olimp printre Zei! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Nu îl vom uita!





*Carmen Tocală (preşedinte al Federaţiei Române de Baschet): A plecat dintre noi cu decenţa şi smerenia cu care şi-a mănuit pagaia, şi-a purtat colanul şi medaliile. Un mare om, mare caracter, uriaş prieten. Tristeţea naţiunii române! Pierderea lui Ivan Patzaichin!





*Eduard Novak (ministrul Tineretului şi Sportului): Unul dintre idolii mei, ca sportiv şi om, care mi-a fost model şi m-a inspirat în drumul către marea performanţă, nu mai este de azi printre noi. Sunt nespus de trist. Ivan Patzaichin m-a motivat în întreaga mea carieră prin exemplul său de perseverenţă şi modestie. Lumea va fi mai săracă fără el, iar noi toţi, mai singuri. Rămas bun, Ivan Patzaichin! Te vom purta mereu în suflete şi în amintire. Condoleanţe familiei!





*Violeta Beclea-Szekely (atletă medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000): Sunt plecată din Bucureşti, dar când am deschis televizorul şi am aflat vestea, instant am început să plâng. Ştiam că e bolnav, ştiam că are o boală grea, dar am sperat că lucrurile se vor rezolva. Ivan Patzaichin a fost un om de o modestie rar intâlnită, un om de o calitate umană excepţională. L-am prins doar ca antrenor, la Sydney, şi doar prezenţa lui acolo ne dădea putere în competiţii.





*George Boroi (secretarul general al COSR): E o pierdere uriaşă pentru sportul românesc. Am pierdut nu doar un foarte mare campion, ci, în primul rând, un om excepţional. Ivan Patzaichin e, a fost şi va rămâne pentru toţi modelul din sportul românesc, un model în sport. Nu m-am intersectat cu el ca sportiv, dar am colaboat excepţional, cât a fost la federaţie şi, bineînţeles, am colaborat la COSR. Îmi găsesc cu greu cuvintele să spun ce simt, ce să zic... e greu, foarte greu.





Toma Simionov, coleg de canoe la JO 1980 şi 1984: "Doamne, ce om! Ce suflet! Niciodată nu se certa cu nimeni, când era vreo problemă, vreo discuţie în contradictoriu, el pleca. Inima mi-e zdrobită. Nu pot să cred că Ivan nu mai e"





Aurel Ţicleanu, fost fotbalist: "Am fost în câteva emisiuni cu domnia sa. Era atât de mare, dar tot timpul aveam senzaţia că nu vrea să deranjeze. Îşi alegea locul cel mai îndepărat posibil"





Comitetul Olimpic şi Sportiv Român: "Un CampiOM s-a transformat în stea. Ivan Patzaichin a plecat dintre noi. Povestea sa e povestea succesului, a bunului simţ şi a caracterului. E povestea unui fiu al Deltei care a dat înapoi înzecit şi a inspirat oamenii să trăiască frumos. Dincolo de medaliile strălucitoare, a fost un OM dăruit şi generos. Drum lin, Ivan! Veşnic în inimile noastre! Condoleanţe familiei!"