Patronul FCSB trâmbiţează schimbări majore în comportamentul său. Cum spune că va arăta „Noul Gigi Becali”

Imediat după ce l-a uns pe Narcis Răducan în funcţia de director sportiv la FCSB, bogătaşul a declarat la un post de televiziune că vor surveni schimbări radicale şi în comportamentul sau. Astfel, fostul cioban susţine că „Noul Becali" nu se va mai făli în emisiunile TV cu transferurile pe care urmează să le facă, nu va mai spune echipe înainte de începerea meciurilor şi nici nu îi va mai critica pe jucători după terminarea partidelor.

"Se vor schimba lucrurile la FCSB, voi fi un alt om. Am spus mereu lucrurilor pe nume, adevărul. Nu-l voi mai spune! Veţi afla echipa când o pune antrenorul pe tapet, nu o să mai spun lucruri care nu-şi au rostul. Am spus până acum lucruri care nu aveau rost, nu trebuiau spuse, de acum nu mai zic. Fiecare speculează ce vrea, eu nu mai răspund. Vorbiţi cu antrenorul, cu directorul sportiv, la revedere. Nu o să mai ştiţi transferurile dinainte, o să le aflaţi atunci. Se va schimba atitudinea mea la 180 de grade. Nu voi mai critica echipa la tv, nu cred că are efect, aşa că nu voi mai face aşa", a spus Becali la DIgisort.

