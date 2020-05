Pat Cash, rebelul care a schimbat Wimbledonul, sub privirile Prinţesei Diana

Pat Cash se face remarcat uşor şi acum, în jurul marilor arene ale tenisului, cu precădere la turneele de Mare Şlem, pentru că este un obişnuit al cabinelor de comentariu. Nu se sfieşte, de exemplu, să se aşeze pe o bancă din complexul de la Roland Garros şi să butoneze intens telefonul. A fost un excelent jucător de serviciu-voleu, dar şi un idol.

„Adevărul“ vă prezintă şapte detalii savuroase din viaţa şi cariera lui Pat Cash, născut la Melbourne, pe 27 mai 1965, dublu câştigător al Cupei Davis şi campion în 1987 la Wimbledon.



1. „Numele meu n-ar fi trebuit să fie Patrick“. Cash a dezvăluit pentru „The Guardian“ că mama sa, Dorothy, a luat o decizie de ultim moment la maternitate să-i treacă primul nume Patrick - exact ca cel al tatălui său, fost jucător de fotbal australian. Părinţii stabiliseră ca primul lor băiat să se numească Brendan Patrick. Pat Cash Sr. nu era însă la spital când s-a născut micuţul, iar Dorothy şi-a înregistrat băiatul ca Patrick Hart (ultimul fiind numele ei de domnişoară).



2. Copiii i-au salvat viaţa. Pat Cash a devenit tată, prima dată, la 21 de ani, iar până la vârsta de 29 de ani a avut patru copii. La 44 de ani era deja bunic! „Dacă nu ar fi fost copiii mei, cred că m-aş fi sinucis. Am suferit de depresie severă între 19 şi 35 de ani. Nu e un secret pentru nimeni că am luat droguri când eram tânăr. Mă doborâse stresul de a-mi reprezenta ţara şi toate aşteptările.“



3. Bentiţă marcă-înregistrată. Pat Cash a transformat în semnătură o bentiţă alb-negru, cu pătrăţele, ce seamănă cu steagul ce anunţă finişul în cursele de viteză pe marile circuite ale lumii. Australianul a avut însă o cu totul altă sursă de inspiraţie: trupa rock Cheap Trick, „Rick Neilsen era chitaristul lor. Dacă te uiţi la fotografiile cu Rick, are carourile astea peste tot pe el. De acolo le-am împrumutat“, a povestit Pat Cash într-o emisiune a postului Triple M.



Pat Cash a reuşit cel mai bun rezultat al carierei pe iarba de la Londra. Foto: Gulliver / Getty Images



4. Are o colecţie de chitare! Muzica este hobby-ul numărul unu al lui Pat Cash. Rockul a răsunat în căştile sale înainte de meciuri de-a lungul întregii cariere, de la Led Zeppelin, la regii heavy-metal Judas Priest. Cash iubeşte să cânte la chitară melodii AC/DC, Black Sabbath şi Van Halen, având acasă, la Londra, trei piese de colecţie, toate electrice, primite cadou de la artişti celebri: Tony Iommi (Black Sabbath), Glenn Tipton (Judas Priest) şi Mick Cocks (Rose Tattoo). În plus, cea mai scumpă achiziţie făcută pentru plăcerea personală a fost o chitară „Gibson Les Paul“, pentru care a plătit 8.000 de lire sterline la finalul anilor ’90.



5. A schimbat faţa tenisului şi interacţiunea cu fanii! Toţi puştii care vânează manşetele sport şi bandanele jucătorilor de tenis după meciuri trebuie să ştie că primul sportiv care şi-a aruncat accesoriile spre tribune, către fani, într-un turneu oficial, a fost chiar Pat Cash, la Wimbledon 1985. Cash a povestit mai departe pentru „Sports History Weekly“ că de atunci a oferit mii de manşete.



6. Primul „raid“ în Loja Regală. Pat Cash a rupt normele şi la Wimbledon 1987, după ce a câştigat finala cu liderul mondial, Ivan Lendl, 7–6(5), 6–2, 7–5. A închis meciul cu un voleu de forehand, a 52-a sa lovitură câştigătoare, iar apoi a zbughit-o spre susţinătorii săi, aflaţi în imediata apropiere a Prinţesei Diana. Cash a rămas în istorie drept primul jucător care s-a căţărat în tribunele turneului cu cele mai stricte reguli. Cash planificase momentul şi a savurat din plin îmbrăţişarea cu tatăl său.



Momentul care l-a făcut pe antrenorul lui Pat Cash să tremure: căţăratul în Loja Regală. Foto: Gulliver / Getty Images

7. Şi-a pierdut cercelul în formă de cruce! Ca şi Andre Agassi, Pat Cash a făcut senzaţie apărând pe teren cu cercel în ureche. Crescut la o şcoală catolică, el a purtat zi de zi un cercel în formă de cruce încă de la 19 ani, până în Duminica Paştelui din 2014, când şi-a pierdut bijuteria.

Reperele carierei lui Pat Cash

6 titluri câştigate la simplu, între 1982 şi 1990.

4 este poziţia cea mai înaltă atinsă în ATP, la simplu (1988).

6 este poziţia cea mai înaltă ocupată la dublu (1984).

11 titluri de dublu a câştigat Pat Cash, având şi două finale jucate la Wimbledon.

2 finale a pierdut Pat Cash la Australian Open/

1997 este anul în care s-a retras, având 2 victorii în 9 meciuri la simplu.

ŞTIAŢI CĂ....? Divorţul din 2002 l-a lăsat falit pe jucătorul al cărui nume te duce automat cu gândul la bani. Pat Cash a dezvăluit pentru „The Guardian“ că a rămas fără casă, cu obligaţii financiare către fosta soţie, astfel încât a ajuns să împrumute bani de la managerul său pentru a ajunge la câteva turnee. În cele din urmă, Cash l-a rugat pe Dumnezeu să aibă grijă de el şi, de atunci, a simţit că are noroc de fiecare dată când a fost aproape de criză. Din tenis nu a adunat nici măcar două milioane de dolari, pentru victoria de la Wimbledon încasând doar 180.000 de lire sterline.

Pat Cash, cu trofeul de la Wimbledon deasupra capului. A jucat trei finale de Grand Slam la simplu şi a pierdut două. Foto: Gulliver / Getty Images.