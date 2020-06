Pandemia are şi părţi bune: „Românii sunt mai preocupaţi ca oricând de sănătatea lor!“

România a ţinut sălile de fitness închise timp de 90 de zile, însă acest lucru nu numai că nu i-a îndepărtat pe oameni de sport, ci le-a şi crescut dorinţa de a reveni în cluburi, imediat după redeschiderea lor.

Iar acest lucru s-a văzut, clar, în cifre! În prima săptămână de după redeschidere, World Class, cel mai mare lanţ de cluburi de fitness din România, a înregistrat un bilanţ impresionant: clasele de aerobic, desfăşurate în perioada 15-21 iunie, au avut gradul de ocupare de 100%. Acest lucru l-a încântat pe Kent Orrgren, CEO-ul companiei. Nu doar pentru că revenirea oamenilor în săli, în număr mare, a fost un semn bun pentru afacerea pe care o gestionează, ci şi pentru că s-a convins că, în ultimii ani, românii au început să fie tot mai preocupaţi de sănătatea lor, iar pandemia i-a responsabilizat şi mai mult!

„Adevărul“: Care e evaluarea dumneavoastră pentru prima săptămână de după redeschidere? Numărul celor care s-au întors în cluburi a fost mai mare sau mai mic decât estimările pe care le aveaţi?

Kent Orrgren: Reacţia membrilor după redeschiderea de la 15 iunie a fost una pozitivă. Am avut în cluburile noastre, în prima săptămână, un număr mult mai mare de oameni, faţă de estimările noastre. Am avut procentaj de sută la sută, în privinţa rezervărilor, în clasele de aerobic. De aceea, începând cu 22 iunie, am hotărât să suplimentăm numărul claselor de aerobic din program şi să extindem şi orarul de funcţionare, în cluburile noastre cele mai vizitate. Mai multe informaţii le vor fi furnizate membrilor, prin intermediul site-ului şi aplicaţiei World Class.

Dincolo de aceste schimbări care vor fi implementate, începând cu această săptămână, rămân valabile facilităţile pe care le oferim membrilor, încă din prima zi de redeschidere. Adică, accesul în toate cluburile World Class, care sunt deja deschise, indiferent de categoria de abonament, până la data de 30 iunie. Oricum, în această perioadă, 15-30 iunie, membrii au, practic, acces gratuit în cluburile noastre, fiindcă abonamentele lor au rămas îngheţate.

Dintre toate cluburile de fitness din România, World Class a implementat, probabil, cele mai drastice măsuri de distanţare fizică. Aţi redus numărul participanţilor la clasele de aerobic la 6-7 oameni. De ce?

Respectarea normelor sanitare, atât pentru membrii noştri, cât şi pentru angajaţii şi colaboratorii noştri a fost principalul nostru obiectiv, după redeschidere. Misiunea noastră e să inspirăm cât mai mulţi români să fie activi, să-i îndemnăm să ducă o viaţă cât mai sănătoasă. De aceea, pentru noi a fost foarte important ca redeschiderea să fie de o manieră în care siguranţa oamenilor să fie pe primul plan.

Ordonanţa Guvernamentală publicată în Monitorul Oficial spune, clar, că într-un studio de aerobic, fiecare participant trebuie să aibă alocat un spaţiu de 10 metri pătraţi. De aceea, pentru a implementa aceste norme, plus cele sanitare, care ne obligă la o operaţiune mult mai amplă de curăţenie, înainte şi după fiecare clasă de aerobic, am fost nevoiţi să reducem capacitatea lor. Ştiam că membrii noştri erau nerăbdători să revină în cluburile lor preferate şi că vestea redeschiderii a fost una mare pentru ei. De aceea, ne-am aşteptat să avem o cerere mare pentru clasele de aerobic. Chiar şi aşa, am ţinut ca redeschiderea să fie de o manieră sigură şi controlată, iar numărul participanţilor în fiecare clasă să fie în concordanţă cu normele de distanţare fizică. Acum, la o săptămână de la redeschidere, suntem foarte mulţumiţi că toată lumea s-a adaptat la aceste măsuri, le-a înţeles şi le-a respectat. De aceea, gradual, putem începe mărirea numărului de clase disponibile în program, într-o primă fază pentru cluburile noastre cu un număr mai mare de vizitatori.

Ce alte schimbări pregătiţi pentru săptămânile următoare?

Începând cu 1 iulie, vom redeschide încă 11 cluburi World Class. Vorbim despre următoarele săli, în funcţie de categoria lor:

*World Class BRONZE: Lujerului Cora, Afi Tech Park, Expo Park, Oregon Park, Veranda Mall, Jolie Ville, Sema Park, Polus, Tomis Constanţa,

*World Class SILVER: Titan

*World Class GOLD: Upground

Programul fiecărui club va fi postat pe site-ul nostru, dar şi pe aplicaţia noastră şi distribuit prin canalele noastre de social media. Cluburile noastre se vor redeschide, gradual, respectând un plan ce ţine cont de dispozitivele autorităţilor, pe măsura relaxării restricţiilor.

Kent Orrgren, CEO World Class România

Cum rămâne cu redeschiderea piscinelor interioare?

În acest moment, n-avem nicio informaţie oficială, privind data redeschiderii. Aşteptăm o informare, din partea Guvernului, în acest sens. Primim, zilnic, cereri şi întrebări, din partea membrilor, mai ales, din partea familiilor cu copii, privind redeschiderea piscinelor World Class. Şi nu doar din partea acestor familii, fiindcă avem şi mulţi abonaţi care aşteaptă redeschiderea piscinelor, pentru a-şi relua antrenamentele sau, pur şi simplu, pentru a se relaxa lângă piscină. Aşadar, aşteptăm şi noi o decizie, din partea Guvernului, mai ales că avem 21 de piscine, în cluburile noastre. Ceea ce înseamnă jumătate dintre cluburile noastre încă nu pot funcţiona la capacitate maximă.

Cum a schimbat pandemia piaţa de fitness din România?

A avut acest efect de a-i face pe oameni să fie mult mai preocupaţi de sănătatea lor. De mulţi ani, World Class are această campanie, denumită #BeHealthy Movement, prin care promovăm un stil de viaţă sănătos, prin mişcare, prin sport. După declanşarea pandemiei, această misiune a noastră devine şi mai importantă. E clar că, de acum înainte, oamenii vor fi şi mai atenţi, în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă şi sănătatea lor, din dorinţa de a-şi întări sistemul imunitar.

Sunt sigur că, de acum încolo, mulţi oameni vor face anumite alegeri, anumite ajustări, în stilul lor de viaţă, ţinând cont de starea lor de sănătate! Vom avea de-a face cu o comunitatea tot mai mare de oameni preocupaţi de sport şi, de aceea, industria fitness trebuie să ţină standardele sus, pentru a putea satisface nevoile acestei comunităţi. Trebuie să le propunem oamenilor, să punem la dispoziţia lor soluţii inovative, cât mai practice, astfel încât un stil de viaţă sănătos să fie cât mai accesibil tuturor. De aceea, la World Class, am făcut mari investiţii în zona digitală şi, acum, le oferim membrilor clase online, Live, dar şi înregistrate. În plus, în aplicaţia noastră, am inclus opţiunea de a lucra cu antrenorul preferat, atât în sălile noastre, cât şi în aer liber, de o manieră accesibilă. Aşadar, sunt sigur că schimbările care se vor produce, în acest domeniu, vor fi spre binele tuturor şi vor avea un impact pozitiv asupra stilului de viaţă, plus sănătatea şi calitatea vieţii oamenilor.